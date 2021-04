Una botiga en línia ven samarretes amb Pablo Iglesias en una diana i amb la frase "es busca viu o mort"

Una botiga en línia ven samarretes i dessuadores amb la imatge ensangonada de Pablo Iglesias en una diana al costat de la frase "Temporada de tir al marquès", amb el seu rostre sota el rètol "Es busca viu o mort" i un altre model en què apareix empresonat i el text "el comunista bo és el comunista mort pres".





FACUA-Consumidors en Acció ha tingut coneixement dels fets a l'ésser alertada per un usuari a través de Twitter i ha presentat aquest dimecres una denúncia davant la Fiscalia General de l'Estat perquè investigui si les pràctiques són constitutives de delicte.





FACUA





En el seu escrit, la presidenta de FACUA, Olga Ruiz, assenyala que "donada la incitació a la violència contra el senyor Iglesias Turrión que contenen els missatges (...) i tenint en consideració especialment el context social i polític actual, en el qual tant ell com altres dirigents i càrrecs polítics estan rebut amenaces de mort mitjançant cartes i paquets postals, considerem necessari que des de la Fiscalia General de l'Estat s'obri una investigació per valorar si la pràctica de llançar missatges amenaçadors i d'incitació a l'odi i la violència inserits en els esmentats productes disposats per a la venda poguessin ser constitutius de delicte ".





El comerç electrònic, denominat Això és Espanya, indica en la seva secció "avís legal" que el seu propietari és "Fruits Meis Maximiliano EV", amb suposat domicili a Budapest (Hongria).





FACUA ha pogut comprovar que a la web de la Secretaria d'Estat de Digitalització dominios.es figura Max Meis com a propietari del domini de la botiga online, estoesespana.es, i que aquest va ser donat d'alta al juny de 2019. A nom de Maximiliano fruits Meis figura una empresa denominada PLVs Vltra LTD i domiciliada a Londres (Regne Unit), l'objecte social són activitats de disseny i venda al detall de peces de vestir.





En els comentaris a les imatges de les samarretes penjades a la pàgina de Facebook de Això és Espanya, que té 38.000 seguidors, apareixen frases com "El matem i ens paguen diners? Encantat", "Jo pagaria fins i tot per matar-lo", "Jo vaig a per aquest gos i gratis "," Millor mort ".





Imatge de la pàgina de Facebook de la botiga en línia Això és Espanya.