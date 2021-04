La Generalitat obre una fossa a Montjuïc buscant restes del poeta cubà Pablo de la Torriente

La Conselleria de Justícia de la Generalitat ha iniciat aquest dimecres les obres per obrir una fossa comuna al cementiri de Montjuïc, on espera trobar les restes del poeta cubà Pablo de la Torriente, que va morir durant la Guerra Civil lluitant amb els republicans a Majadahonda ( Madrid).





fossa @ep





"A la nit o quan no hi havia combat dedicava una arenga als rebels per fer-los entendre que estaven en el bàndol equivocat i que el que havien de fer era estar a la banda de la república, ja que era el règim legítim, i a la banda de la classe obrera ", ha explicat la consellera de Justícia, Ester Capella, en declaracions als mitjans a l'inici de l'obertura de la fossa al costat de el regidor Marc Serra i a el cònsol de Cuba a Barcelona, Alain González.





Pablo de la Torriente, anomenat 'l'heroi de Majadahonda', es va exiliar de Cuba a Nova York per la dictadura de Gerardo Machado, va arribar a Espanya com a corresponsal de guerra a 1936 i es va unir a l'exèrcit republicà com a voluntari internacional, el que a Cuba el va convertir en "paradigma d'aquell que va deixar la seva terra i va anar a lluitar per la d'altres", ha destacat el cònsol.





A el morir, va ser inicialment enterrat a Madrid, i més tard les seves restes van ser traslladat a Barcelona amb la intenció de repatriar-a Cuba en vaixell, el que la guerra va impedir.





Després d'obrir la fossa, la Conselleria d'identificar les restes que trobi usant mostres d'ADN, que compararà amb el dels familiars del poeta, "i en cas èxit el cos tornarà finalment a Cuba, 85 anys després de la seva mort", ha explicat Capella.





La Generalitat, l'Ajuntament i el Consolat de Cuba van signar el 2018 un conveni per recuperar i repatriar les restes del poeta, i els treballs comencen amb l'inici de l'obertura de la fossa comuna on probablement està enterrat, que suposarà la primera exhumació en el cementiri de Montjuïc.





Serra ha assenyalat que aquest acte suposa començar "un acte de reparació, de justícia cap a la memòria democràtica i a la memòria antifeixista", i ha recordat que encara hi ha prop de 4.000 represaliats del franquisme enterrats en fosses comunes o sense identificar.