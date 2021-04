Un error a la web de la Festa Major de Lleida duplica les reserves per a espectacles

L'Ajuntament de Lleida ha començat aquest dimecres la revisió de la reserva prèvia d'entrades de la Festa Major, que se celebra la setmana que ve, després que dimarts l'allau d'usuaris en el servei extern de reserva d'entrades, Entràpolis, dupliqués les d'un mateix espectacle, en alguns casos fins a 120 vegades, i impedís que altres persones reservaran.





L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, i regidors de la ciutat. - AJUNTAMENT DE LLEIDA





Segons ha informat aquest dimecres l'Ajuntament en un comunicat, aquesta circumstància es va produir "perquè la usabilitat de la pàgina web no va funcionar correctament i, per tant, les persones que reservaven no rebien les entrades al seu correu electrònic i això va fer que cada vegada que ho tornaven a provar de nou feien una nova reserva ".





L'Ajuntament ha fet una crida perquè les persones accedeixin al seu espai personal al web de Entràpolis, facin una revisió de les seves reserves d'entrades i "alliberin totes les que no s'utilitzaran", recordant que només es podien reservar un màxim de 5 per usuari.





El consistori assenyala que aquesta revisió "permetrà que al llarg d'aquesta setmana alguns espectacles tornin a disposar d'entrades disponibles".





El programa inclou dos concerts de pagament, el de LA MODA, el 7 de maig i el de Maria Arnal & Marcel Bagés el dia 9, tots dos als Camps Elisis, i actuacions gratuïtes com les de ZOO, Oques Grasses, Ginestà i Maika Makovski , per a les que també cal reserva prèvia.