Colau atura la votació de l'Hermitage i els hostalers demanen evitar "que una altra ciutat se l'emporti"

El Consell d'Administració del Port de Barcelona no ha tractat finalment aquest dimecres la sol·licitud d'atorgament d'una concessió per part del Museu Hermitage Barcelona, a petició expressa de l'Ajuntament de Barcelona per retirar aquest punt de l'ordre del dia.





En un comunicat, el Port ha explicat que el consistori, que és membre del consell d'administració, ha instat a posposar aquest punt per tal de "disposar de més temps per revisar tota la documentació de el projecte".





Projecte de el museu Hermitage a Barcelona - EUROPAPRESS





Preguntada per aquesta pròrroga en declaracions als periodistes, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrat que "guanyen unes setmanes" per dialogar amb el Port per prendre una decisió final sobre la possible instal·lació del Museu Hermitage a la Nova Bocana del Port .





"Nosaltres el que volem és que hi hagi diàleg i acord amb el Port i estem treballant i es guanyen unes setmanes més per al diàleg per arribar a punts d'acord. Estem en converses amb el Port i s'han identificat aquests punts d'acord", ha afegit.





Per la seva banda, el Port de Barcelona ha expressat que considera el Museu Hermitage "un projecte cultural d'interès per a la ciutat" d'acord amb la Llei de Ports que preveu els usos culturals com a usos prioritaris en els espais compartits per ports i ciutats.





"Exemples d'aquest ús cultural són el Museu Guggenheim de Bilbao o el Centre Botín de Santander", ha afegit el Port, que ha valorat positivament la voluntat de diàleg del consistori i s'ha ofert a intensificar les converses per trobar una solució definitiva.





VOLUNTAT DE COL·LABORACIÓ





Fonts pròximes a Hermitage Barcelona han subratllat que és "la primera vegada que l'Ajuntament manifesta la seva voluntat de col·laboració en la negociació d'un conveni amb el Port".





També han dit que "el més important és arribar a el màxim consens entre totes les parts" perquè el projecte es pugui convertir en una realitat.





A més, han destacat que Hermitage Barcelona s'ha tramitat sota un procés de pública concurrència de projectes, que "s'ajusta tècnica i jurídicament a la normativa", i que tant Port com Hermitage han treballat conjuntament en els últims mesos per adequar el centre cultural a les necessitats de la ciutat.





RETICÈNCIA MUNICIPAL





El Govern municipal ha manifestat en reiterades ocasions la seva reticència a el projecte, i la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, va afirmar el 13 d'abril que li agradaria tancar aquesta qüestió "abans de l'estiu".





Conesa també va apostar per trobar un punt de trobada amb el consistori, i va dir que "si l'Ajuntament té una posició concloent, no es pot prendre una decisió desvinculada d'aquesta posició".





ELS HOSTALERS LAMENTEN EL BLOQUEIG DE L'AJUNTAMENT





El director del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Mestre, ha avisat aquest dimecres que un bloqueig per part de l'Ajuntament a el projecte del Museu Hermitage pot fer que una altra ciutat "se l'emporti", i ha defensat que apostar per un turisme de qualitat ha d'anar acompanyat d'infraestructures de qualitat.





Ho ha dit aquest dimecres al ser preguntat pel projecte durant una roda de premsa de balanç de el sector hoteler a la capital catalana.





Mestre ha afegit que el museu podria atraure el turisme de Barcelona, com va passar amb el Museu Guggenheim per a Bilbao, i que "benvingut sigui" sempre que compleixi totes les normatives.





També ha opinat el director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals: "Les dues parts han de ser flexibles" perquè es quedi a Barcelona i trobar una ubicació que convingui a tots, ha dit.





En la roda de premsa, el president del Gremi ha concretat que el sector hoteler barceloní ha perdut en els últims 15 mesos prop de 2.100 milions d'euros de facturació i que el 70% dels hotels segueixen tancants.