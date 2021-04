Un excap de la CIA aporta nous detalls sobre el dia en què van abatre Bin Laden

Quan s'acostava el novè aniversari dels atacs de l'11 de setembre, la CIA li va dir al president Barack Obama que tenien la millor pista en anys per trobar el cervell i el líder d'Al-Qaida, Ossama bin Laden. Segons informa AFP, el servei d'intel·ligència dels Estats Units havia rastrejat a un missatger d'alt nivell d'Al-Qaida fins a una casa a Abbottabad, Pakistan, i creien que podria portar-los a Bin Laden.





L'exdirector de la CIA, John Brennan, que llavors era l'assessor principal de contraterrorisme d'Obama, va explicar a l'AFP que va ser l'operació en la qual es va abatre Bin Laden va ser la "més intensa, secreta i millor planificada" del seu cursa.





La CIA va advertir que necessitava corroborar la seva informació d'intel·ligència, però hi havia entusiasme en la sessió informativa entre els alts comandaments sobre la possibilitat de finalment capturar el fugitiu més buscat de Estats Units. "Volíem trobar a l'home i donar-los a les víctimes de l'11 de setembre la justícia que es mereixen", assegura Brennan.





Durant els mesos següents, els agents de la CIA cada vegada estaven més convençuts que l'home alt i barbut que es veia caminant dins el complex (el van anomenar el "Pacer") era Bin Laden, encara que no tenien una vista clara del seu rostre . A finals de desembre, Obama va decidir que havia arribat l'hora d'actuar. Enmig d'un intens secretisme, els funcionaris de la Casa Blanca van començar a planificar l'operació al voltant d'un model escala del complex, de la mida d'una taula, rèplica del lloc on s'amagava el terrorista.





Abbottabad, la ciutat pakistanesa on es refugiava Osaba Bin Laden @ep





La primera opció era atac amb míssils precisos, tot i que podria deixar-los sense proves que havien matat Bin Laden. La segona opció era fer un assalt en helicòpter en una nit sense lluna, però comportava enormes riscos. Els soldats nord-americans podrien morir en un tiroteig o quedar atrapats en un enfrontament amb les forces pakistaneses - a les que no volien informar de l'atac-- defensant el seu territori contra la incursió.





El dijous 28 d'abril de 2011, Obama es va reunir amb alts funcionaris a la Sala de Crisi subterrània de la Casa Blanca. "Obama volia escoltar l'opinió de tots", assenyala Brennan. Alguns alts càrrecs com el secretari de defensa Robert Gates i el llavors vicepresident Joe Biden, però la majoria estava a favor. Al matí següent, Obama va donar llum verda a les Forces Especials perquè executessin una batuda diumenge a la tarda, hora d'Estats Units.





Tots els alts funcionaris de seguretat i defensa es van reunir a la Sala de Crisi diumenge per preparar-se pel moment clau. Quan els helicòpters van sortir de l'Afganistan en direcció a Abbottabad, els funcionaris es van dirigir a una habitació lateral estreta on el general de brigada Brad Webb monitoreó l'acció en un ordinador portàtil, comunicant-se en temps real amb el cap d'Operacions Especials, l'almirall Bill McRaven . La distància del trajecte va ser de tan sols 90 minuts





Un dels dos helicòpters havia tingut un aterratge forçós, i es va perdre una còpia de seguretat. No hi havia vídeo des de l'interior del complex. Després de 20 minuts, "McRaven va escoltar dels seus homes la frase, 'Geronimo Geronimo'", va dir Brennan: Bin Laden era mort.





La principal reacció va ser d'alleujament, va recordar. "No hi va haver aplaudiments ni celebració. Va ser una sensació d'èxit ". L'exoficial de la CIA reconeix que va ser una operació arriscada. "Però com va dir el president, encara que les possibilitats eren 50-50, era una oportunitat molt millor que la que els Estats Units havia tingut abans d'atrapar Bin Laden", va dir.