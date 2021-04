Rússia adverteix d'una "matança" a Ucraïna si es revisen els Acords de Minsk

El ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, ha advertit aquest dimecres que una modificació dels Acords de Minsk pot provocar un bany de sang a l'est d'Ucraïna.





En una entrevista de l'agència de notícies Sputnik, el cap de la diplomàcia russa ha acusat el govern del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, de voler invertir l'ordre per implementar els acords.





Serguei Lavrov @ep





Així, ha dit, la idea de Zelenski seria "controlar en primer lloc el Donbass, també la frontera amb Rússia, i després fer eleccions o amnistiar els excombatents". Segons Lavrov, és "obvi que si ho fan d'aquesta manera, si algú els ho deixa fer, hi haurà un bany de sang".





En aquest sentit, ha denunciat que Occident no ha "pogut o volgut" obligar Kíev a "complir els Acords de Minsk en estricta conformitat amb la seqüència que preveu el pacte".





Així, ha dit que cal una amnistia total per als combatents i no pas selectiva. Els Acords de Minsk, subscrits el setembre del 2014 i el febrer del 2015, van bastir les bases d'una solució política al conflicte, però fins ara no han derivat en el cessament de la violència.





Moscou ha recalcat que espera evitar una guerra a l'est d'Ucraïna. "Si això depèn de nosaltres i de les milícies, en la mesura que puguem entendre els enfocaments des d'un començament, llavors es pot i s'ha d'evitar una guerra", ha dit Lavrov.