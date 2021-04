El TC avala la condemna a 12 anys de Turull

@EP





El Tribunal Constitucional (TC) ha publicat aquest dimecres la primera de les sentències que analitza l'aplicació del delicte de sedició en les condemnes pel procés independentista a Catalunya, la que es va dictar arran del recurs de l'exconseller Jordi Turull --penat amb 12 anys de presó i inhabilitació absoluta--, i avala la lectura que en va fer el Tribunal Suprem.







Afirma que no hi ha cap defecte constitucional a condemnar per sedició perquè la infracció resulta reconeixible amb un grau de claredat raonable en els fets que s'han analitzat.





Així, el tribunal de garanties avala l'aplicació en aquest cas de la sedició -- l'article 544 del Codi Penal--, que requereix que els subjectes actius s'alcin públicament mitjançant l'actuació tumultuària d'una munió que empra la força o se serveix de vies extralegals per impedir que s'apliquin les lleis o que qualsevol autoritat o funcionari públic exerceixi legítimament les seves funcions o compleixi acords o les resolucions administratives o judicials.





En conseqüència, la sentència del TC descarta que la redacció d'aquest article impedeix conèixer per endavant quines conductes són susceptibles de ser castigades, de manera que es preserva adequadament el principi de seguretat jurídica.





La decisió del TC no és unànime perquè compta amb el vot discrepant de dos dels nou magistrats que han decidit sobre aquesta qüestió, els progressistes Juan Antonio Xiol i María Luisa Balaguer.





La sentència, el ponent de la qual ha estat el magistrat Pedro González-Trevijano, explica que la pena que s'ha imposat al recurrent no és desproporcionada, perquè ha estat condemnat per un delicte de sedició (articles 544 i 545 del Codi Penal) en relació concursal medial amb un delicte de malversació de cabals públics (article 432 del Codi Penal).