Dimiteix la primera ministra d'Irlanda del Nord

La primera ministra d'Irlanda del Nord, Arlene Foster, ha anunciat aquest dimecres que dimiteix i abandonarà el càrrec a final de juny, després de setmanes de tensions socials i polítiques.





Segons un comunicat del Partit Unionista Democràtic, Foster ha traslladat la decisió al president del partit i ha expressat que "és important donar marge les pròximes setmanes perquè els dirigents del partit facin els canvis necessaris per elegir un nou líder".





Arlene Foster, primera ministra d'Irlanda del Nord @ep





Irlanda del Nord recentment ha estat escenari d'aldarulls i protestes protagonitzats principalment per grups unionistes lleials a la corona britànica que rebutgen els controls duaners entre la Gran Bretanya i Irlanda del Nord a conseqüència del Brexit.





Les tensions també han augmentat per la decisió de no processar 24 polítics del Sinn Féin que van incomplir les restriccions per contenir la pandèmia del coronavirus quan el juny de l'any passat van assistir al funeral multitudinari de l'antic membre de l'IRA Bobby Storey.