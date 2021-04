Posen corones de flors al Congrés per protestar contra els polítics: "La nostra ruïna és el vostre aliment"

El partit 'Aliança Cívica' ha col·locat aquest dimecres 5 corones de flors davant de la façana de Congrés per protestar contra la classe política a la qual consideren un "llast" per al país. "No us aguantem més", proclamen en un comunicat en què critiquen el "continuat maltractament contra la ciutadania" i acusen els polítics "destrossar" Espanya per ser uns "indignes representants"





Corones de Flors @ep





Segons expliquen a la seva pàgina web, Aliança Cívica és "partit transversal i pragmàtic", sense "ideologies, peatges ni ambició" i tan sols "amb la fèrria intenció de centrar la vida política a les persones i el seu benestar, aconseguint així que Espanya sigui el meravellós país que pot ser ".





Amb les corones de flors --en les filactèries es llegia: economia i pensions, PIMES i autònoms, hostaleria, turisme i sector primari, ocupació i educació i drets i libertats-- aquest partit ha volgut escenificar "el dolor" que, diuen, els causa la "pèssima gestió política". "Malbaratament, repartiment pactat de butaques. La nostra ruïna és el vostre aliment. Sou el llast de país", deia un cartell que han desplegat.





LA FAL·LÀCIA PER BANDERA





En el seu comunicat 'Aliança Cívica' també denuncia les amenaces rebudes per diversos polítics en els últims dies en què, segons la seva lectura, s'ha vist "la política més bruta, rastrera i indigna en anys".





"Polarització, divisió, fal·làcia per bandera i bandera de fal·làcia arribant a punt d'amenaces velades d'uns polítics contra altres que es transformen, desconeixem encara per mà de qui, en amenaces físiques i materials a polítics en actiu", subratlla aquesta formació.