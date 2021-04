La segona onada del Covid a l'Índia "supera qualsevol pel·lícula de terror que es pugui imaginar"

L'ONG de l'Església catòlica Mans Unides ha advertit de la situació "desesperada" que s'està vivint en aquests moments a l'Índia a causa del coronavirus, que els socis locals de l'organització descriuen com pitjor que "una pel·lícula de terror".





"El país està ara mateix en una situació desesperada. Els nostres socis locals, que també estan patint en primera persona els tràgics efectes d'aquesta nova variant de virus, ens informen d'hospitals totalment desbordats i de malalts que s'acumulen a l'entrada dels centres hospitalaris a l'espera que quedi lliure un llit ", relata el coordinador de projectes de Mans Unides a Àsia, Ramón Álvarez.





Metges atenen un pacient a l'Índia @ep





Des Bombai, a l'estat de Maharashtra, el pare Rolvin de Mello, sacerdot salesià i soci local de Mans Unides, lamenta que la situació que estan vivint a l'Índia amb aquesta segona onada del coronavirus "supera qualsevol pel·lícula de terror que es pugui imaginar" .





"Estic segur que les dades que s'estan donant a conèixer en els mitjans de comunicació no responen a la realitat. Jo surto cada dia al carrer i, pel que em trobo a cada pas, estic convençut que la xifra de positius de Covid és infinitament més elevada, a l'igual que el nombre de morts ", declara el salesià.





El pare De Mello, tot i que en els últims dies ha perdut a diversos dels seus familiars i ha de fer-se càrrec dels seus germans de congregació malalts, no deixa de sortir al carrer per socórrer als més necessitats.





"Hi ha persones morint en els passadissos dels hospitals i, literalment, als carrers. Hi ha una gran escassetat de medicaments i de llits hospitalaris i una gran falta d'oxigen. Veig gent corrent en totes direccions. Gent que, desesperadament, intenta salvar seus éssers estimats ", relata.





El religiós indi, que dirigeix el Centre Don Bosco de la ciutat de Bombai, porta des de l'inici de la pandèmia treballant per pal·liar les conseqüències de l'emergència entre els sectors de població més vulnerables i assegura que no pot descriure amb paraules el que he estat presenciant en aquesta segona onada de Covid.





Pel pare de Mello, la situació només millorarà si el Govern pren cartes en l'assumpte de manera immediata, però, segons ell, això no passarà perquè "estan més ocupats amb les campanyes polítiques per guanyar les pròximes eleccions en quatre grans estats ". Segons la seva opinió, aquest interès en "mantenir la popularitat" va ser el que "va portar a govern a permetre que es concentressin 2,6 milions de persones en la celebració d'un acte religiós sense observar la més mínima mesura de prevenció".





De la mateixa opinió és el director dels Serveis Socials de l'CMI (Congregació dels Carmelites de Maria Immaculada), pare Tiju Mankottil, en l'estat de Chattisgarh, un altre dels més afectats per la segona onada de la pandèmia, per a qui la principal raó de l'increment de casos rau en el desconeixement, les arrelades creences religioses i les celebracions, a més de "la inadequada resposta mèdica per frenar la propagació de virus".





El director dels Serveis Socials de la CME alerta del que pot passar quan el virus arribi a les zones rurals on la cobertura sanitària és gairebé inexistent. "Atès que les dues terceres parts de la població índia habita en zones rurals, la batalla per fer front a la pandèmia es presenta allà molt complicada", ha advertit.





A més, assenyala que el nou confinament decretat està incrementant el patiment de les comunitats més desafavorides en el camp i a la selva. "Les persones amb treballs precaris, que cobren a el dia, van a haver de enfrontar-se a la fam perquè, a més, el confinament afecta els sistemes d'abastament públics amb el consegüent augment dels preus", denuncia el pare Mankottil.





També avisa que l'arribada a les comunitats de persones que retornen des de les ciutats, a les quals acudeixen a la recerca de treball, és un risc afegit per als vilatans. "Alguns han establert llocs de control improvisats i no deixen que els forasters entrin en els seus llogarets", explica el religiós.





En aquest context, planteja diferents iniciatives. "Hem de convertir la crisi global en una oportunitat per atreure i retenir els joves de les aldees. Estem treballant amb els pagesos perquè busquin diferents opcions per fer front a la crisi: conrear hortalisses en les seves granges i criar animals", proposa.





Mans Unides està treballant de manera directa amb els seus socis sobre el terreny. "La situació és tan alarmant i desesperada que, com va succeir a l'inici de la pandèmia l'any passat, estem adaptant els nostres projectes per fer front a les necessitats més immediates", explica Ramón Álvarez.





Per a això, segons exposa el coordinador de projectes de Mans Unides a Àsia, estan autoritzant que part dels fons de projectes que tenen en marxa s'utilitzin per a la compra de medicaments que ajudin a pal·liar les necessitats més immediates de les comunitats més vulnerables.





"Els nostres socis estan redoblant els seus esforços emfatitzant en les comunitats més afectades la importància del distanciament social i la higiene, ja que en els últims mesos s'havien relaxat per una falsa sensació de seguretat", explica.





Des que va començar la pandèmia, Mans Unides ha aprovat 36 projectes d'emergència per import de 378.000 euros, destinats a pal·liar les conseqüències del coronavirus entre els sectors de població més vulnerables de l'Índia. A més, s'ha autoritzat el canvi d'activitats en 105 projectes per cobrir les necessitats sobrevingudes amb la pandèmia.