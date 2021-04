Participa en aquest curs online gratuït sobre Intel·ligència Artificial i aconsegueix el teu diploma

El Govern posa en marxa a Espanya el projecte Elements d'IA, un curs online gratuït adreçat a tota la ciutadania que ofereix formació en fonaments bàsics de la Intel·ligència Artificial.









Curs per impulsar la formació en IA (EP)





Elements d'IA és un projecte educatiu massiu i obert (MOOC) per tal de fer arribar a la major part de la població possible coneixements i habilitats al voltant de la Intel·ligència Artificial i les seves diferents aplicacions. El curs ofereix a tothom la possibilitat de formar-se i conèixer de primera mà el funcionament i les oportunitats que ofereix la IA.





La iniciativa té l'objectiu d'aconseguir que l'1% dels ciutadans europeus tinguin competències bàsiques en aquesta matèria. En el cas d'Espanya, es durà a terme gràcies a el suport acadèmic de la (UNED), que proporcionarà 2 crèdits als estudiants que realitzin el curs. El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital està actualment en contacte amb el conjunt d'universitats espanyoles a través de la CRUE perquè el curs sigui elegible com a activitat de lliure elecció i que els estudiants universitaris poden obtenir crèdits per la seva realització.





El curs s'emmarca dins de el Pla Nacional de Competències Digitals i de l'Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial. Tots dos s'inclouen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -components 19 i 16- i en l'agenda Espanya Digital 2025.





DETALLS DEL CURS GRATUÏT





Amb una durada estimada de 50 hores, es divideix en sis mòduls compostos, al seu torn, per tres seccions. Els participants faran exercicis interactius amb preguntes sobre les implicacions de la IA en situacions quotidianes reals, així com exemples de resolució de problemes que permetran a les persones que el cursin adquirir capacitats per desenvolupar una presa de decisions informada.

























El curs va ser posat en marxa i finançat originalment en 2018 pel Govern de Finlàndia com a part de la Presidència finlandesa de el Consell de la Unió Europea. Va ser dissenyat per la Universitat de Hèlsinki, en col·laboració amb l'empresa Reaktor. Posteriorment ha estat traduït i estès amb el suport de la Comissió Europea a tots estats membres de la UE, inclòs Espanya.





Des de la seva posada en marxa, més de 650.000 persones procedents de més de 170 països han format part d'Elements d'IA. Entre la població que fins al moment ha participat en el curs, al voltant de l'40% són dones, i el 25% són majors de 45 anys.









Accedeix a el curs: https://www.elementsofai.com/es/





