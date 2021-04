FC Barcelona - Granada: a un pas de culminar la remuntada i situar-se líders

@EP





Des de l'octubre, el FC Barcelona no s'havia vist tan a prop de la primera posició en la classificació de la Lliga com ho està ara. Després de la derrota de l'Atlètic de Madrid en l'última jornada, el conjunt català es troba en segon lloc empatat a punts amb el Reial Madrid (71) i a tan sols dos punts dels matalassers. La diferència és que ells compten amb un partit menys, ja que aquest es va ajornar per poder disputar la Copa.





Així, els blaugranes reben aquest dijous a les 19:00h al Granada al Camp Nou a la 33a jornada de Lliga i ho fan sabent que d'emportar-se els tres punts es col·locarien líders en la competició domèstica. Amb la victòria davant els nassarites, els pupils de Koeman s'avançarien a l'Atlètic de Madrid i culminarien una remuntada que va començar amb dotze punts de diferènci.





Per aquesta raó els culers no poden fallar ni aquest dijous contra el Granada ni tampoc en cap de les cinc jornades restants. Molt menys en la qual els enfrontarà l'Atlètic de Madrid o bé el 8 o bé el 9 de maig.





AIXÍ ARRIBA EL FC BARCELONA





El conjunt de Koeman arriba al partit després d'acumular tres victòries seguides: la de la final de Copa a la qual van vèncer 0-4 a l'Athletic Club i dues més en lliga, per 5-2 al Getafe i 1-2 al Vila-real.





El seu bon estat de forma, però, no ho avalen solament aquestes victòries. També ho fan el sistema que han trobat i que han demostrat que els funciona, la bona entesa entre els seus jugadors i la qualitat del seu futbol quan trepitgen un terreny de joc. El Barça està fort mentalment i això també es nota.





Gràcies a això i a la mala ratxa que travessa l'Atlètic de Madrid, el Barça ha anat retallant a poc a poc una distància que fa uns mesos semblava impossible salvar. Sobre això ha volgut parlar l'entrenador blaugrana en la roda de premsa prèvia al partit: "El liderat és un premi, però primer hem de guanyar. És una situació inesperada si mires enrere. Poder lluitar per la Lliga és una cosa gran que hem aconseguit. Guanyar i ser líders és important ".





Malgrat això s'ha volgut mostrar prudent i ha afirmat que tot i que aquest dijous vencin al Granada, això no els converteix en campions: "És important com qualsevol partit. Portem un temps d'alta pressió, que no podem fallar perquè necessitem els punts. L'equip que guanyi el campionat haurà de guanyar tots els partits".





Així, ha assegurat que els seus jugadors tenen els peus a terra i que saben que han de guanyar al Granada i això és l'única cosa en el que pensen ara: "Pot ser que siguem l'equip favorit, però no pensem així. No hi ha partits fàcils, l'equip ha d'anar aprenent partit a partit ".





AIXÍ ARRIBA EL GRANADA





Al davant tindran a un Granada que arriba a la Ciutat Comtal carregat de baixes. En total, l'entrenador del conjunt andalús perdrà per al partit a un total de vuit jugadors, entre lesionats i sancionats. Aquests són Ángel Montoro, Antonio Puertas, Luis Milla, Alberto Soro, Jesús Vallejo, Carlos Neva, Domingos Duarte i Neyder Lozano. Per descomptat, aquesta situació no li posarà les coses fàcils a un Granada que encara té esperances de classificar-se per a Europa.





D'aquesta manera, el conjunt dirigit per Diego Martínez saltarà al verd del Camp Nou amb la ferma idea de lluitar per la victòria i assentar-se en la vuitena plaça de la taula classificatòria, en què es troba a vuit punts encara de l'Europa League. Però com dèiem les baixes no els acompanyen i tampoc ho fan les estadístiques: el Granada ha perdut els 26 partits oficials que s'han disputat al Camp Nou.





Malgrat això, el conjunt blaugrana sap que el Granada és un rival com qualsevol altre. Que a més sortirà al camp amb set de venjança, després de les derrotes que acumulen davant el Barcelona de l'anada en lliga i també de l'enfrontament en Copa del Rei. En aquesta competició van tenir el pas a l'abast de la mà, però Griezmann i Jordi Alba van portar a la pròrroga un partit que el Granada guanyava per 2-0 i que va acabar perdent per 3-5.