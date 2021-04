Mor l'humorista Juan Joya 'El Risitas' als 65 anys

L'humorista sevillà Juan Joia Borja, àmpliament conegut com 'El Risitas', ha mort a la tarda d'aquest dimecres als 65 anys d'edat a l'Hospital Verge del Rocío de la capital sevillana.





Joan Joia 'El rialletes' (EP)















Des de la Residència de la Germandat de la Santa Caritat, on havia viscut en els últims temps, s'ha confirmat l'òbit a Europa Press, assenyalant al respecte que ha estat a mig matí d'aquesta jornada quan va començar a trobar malament sense que hi hagués empitjorament constatable del seu estat de salut, ja delicat arran d'una condició que va propiciar fins i tot que fa poc se li amputarà una cama.





Així, després del seu trasllat a centre hospitalari, ha estat al voltant de les 20,00 hores quan els responsables de la residència han rebut confirmació oficial de la mort.





Joia, nascut a Sevilla, es va fer famós al començament de la dècada de 2000 per les seves aparicions en diversos programes de televisió, estant especialment vinculat a la figura del periodista Jesús Quintero, conegut per entrevistar gent del carrer per a demanar les seves experiències i anècdotes .





Ja majoritàriament conegut pel sobrenom de 'El Risitas' --arran del seu estrident riure--, va arribar a debutar a la gran pantalla a 'Torrente 3', de la mà de Santiago Segura.