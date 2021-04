S'acosta la llibertat per Britney Spears, que declararà davant el jutge sobre la seva tutela legal

Des de l'any 2008, Britney Spears està sota la custòdia legal del seu pare, Jamie Spears, però recordem que aquest va tenir diversos problemes de salut que li van fer quedar-se en un segon pla i la tutela de la cantant va passar a mans de l'advocada, Jodi Montgomery. Després de recuperar, el pare va tornar a tenir el poder legal que abans tenia, però l'artista no ho va veure amb bons ulls i va demanar que fos substituït per la lletrada.





Britney Spears @ep





La jutge es va negar a retirar-li els poders legals a Jamie Spears i la cantant va decidir que no tornaria a actuar mentre el seu pare tingués la seva tutela. Avui, després d'haver estat un any demanant-per activa i per passiva sabem que Britney declararà el proper 23 de juny, així mateix ho ha confessat el seu advocat, Samuel Ingham: "El meu client ha sol·licitat una audiència en què pugui dirigir-se directament al tribunal ".





Ja són més de tretze anys els que porta la cantant sense poder fer i desfer al seu antull i encara que no sabem quines seran les qüestions que tractarà, es tracta de la primera vegada que realitza una petició al jutge per exposar la seva pròpia declaració.





Cal recordar que tots aquests anys, Britney Spears ha estat molt recolzada pels seus éssers estimats i per aquests fans que es tornen bojos cada vegada que la veuen damunt d'un escenari. I és que se segueix sense entendre per què no se li permet a l'artista tenir les regnes de la seva vida, si ja són 39 anys els que té.