La nova situació política a Catalunya i a Espanya exigeix una nova esquerra

L'1 d'octubre de 2017 el procés independentista a Catalunya va tocar sostre. Van forçar la corda i es va trencar. El 8 d'octubre de 2017 passarà als annals de la història d'Espanya com el dia que la Catalunya constitucional es va aixecar i va dir 'PROU!! a la Generalitat i als seus Moises/os, que des de 2012 a 2017 havien enganyat part del que que ells anomenaven "Un sol poble. Una sola llengua. Un sol país ". Volent-los portar a una falsa per inexistent "Terra promesa" "La nova Dinamarca de la Mediterrània".





@Alianza de l'Esquerra Republicana d'Espanya (AIRE)





El 27 d'octubre de 2017, amb la unitat d'acció política dels parlamentaris constitucionalistes, l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola va parar definitivament els peus als mercaders d'il·lusions i als trilers de fira.





Els responsables de l'engany piramidal massiu van ser posats a disposició judicial, i els seus tribunals van dictar sentència ferma per sedició; prevaricació i malversació de cabals públics, entre molts altres delictes.





A data d'avui, el major responsable de l'acte sediciós, segueix fugat de la Justícia, encara que a ningú té cap dubte que acabarà pagant pels seus delictes.





La maquinària de l'Estat Espanyol, que malament i tard va reaccionar (tan sols 3 mesos d'aplicació del 155, van demostrar ser una solemne estupidesa que només va servir perquè revalidessin els seus resultats), es va posar en marxa i va acabar demostrant que els ciutadans espanyols tenim la fortuna de pertànyer a un Estat social i democràtic de Dret.





Una cosa al que molts de nosaltres vam dedicar bastants anys, els millors de la nostra vida, durant la llarga nit de la dictadura feixista.





El que subscriu, fidel a alguns ensenyaments de la seva joventut marxista, va aplicar fidelment la màxima de: "saber distingir correctament a l'enemic principal de l'enemic secundari, i unir tot allò susceptible de ser unit en contra de l'enemic principal".





Enmig d'una guerra civil denominada la "Llarga Marxa" Mao Tse Tung i Chiang Kay Chek, van paralitzar la seva guerra particular i van unir els seus exèrcits en contra de l'invasor japonès, fins que el van expulsar de la Xina; i un cop liquidada aquesta guerra, van reprendre les hostilitats fins que va guanyar un dels dos. Aquest és un magnífic exemple d'aplicació pràctica d'aquest ensenyament.





El 2014, després de 45 anys d'haver prioritzat el meu activisme polític per fer avançar les idees del Socialisme Democràtic, vaig entendre que el mapa polític havia canviat, i la lluita tradicional fins a aquest moment entre dreta i esquerra, havia mutat a una lluita entre constitucionalistes i segregacionistes territorials, ètnics, socials i econòmics. Entre secessió i unitat.





Vaig comprendre, en contra de l'opinió del meu partit fins llavors, el PSC + PSOE, que primer havíem de vèncer els secessionistes, capitanejats per l'extrema dreta més reaccionària i corrupta de Catalunya, i un cop derrotada, podríem reprendre la lluita contra la dreta estatal per discutir a quin dedicàvem els pressupostos generals de l'Estat, que és on radica la diferència pràctica fonamental entre dreta i esquerra.





Des de la fundació de SCC, el 2014, em vaig incorporar a aquesta lluita dels unionistes constitucionals contra els delinqüents divisionistes territorials, que ja començaven a acumular condemnes d'inhabilitació i corrupció pel famós 3% i les ocultacions dels seus espolis en paradisos fiscals. Es van tirar a la muntanya aixecant el pendó de l'estelada per ocultar els seus delictes, i intentar la impunitat de la Justícia Espanyola amb el seu projecte de RepubliquetaC@t amb Jutges Catalans, d'obediència exclusiva catalana.





Avui, tot i que hagin revalidat una majoria absoluta al Parlament de Catalunya, el moviment independentista està en franc retrocés.





I més que ho estaria si el Govern espanyol no fos tan melifluo i consentidor, amb vista a les seves pròpies necessitats de suport parlamentari.





Els independentistes s'han eliminat del "dret a decidir", succedani de l'inexistent "dret a l'autodeterminació", que el mateix Joan Ridao, exsecretari general d'ERC, els acaba de dir que és una fal·làcia. La DUI els ha caigut del programa polític, i ara basen el manteniment del poder i dels seus xiringuitos econòmics i socials en aconseguir que els seus presos deixin de complir condemna.





Els 630.000 votants que els han abandonat en aquests últims 3 anys, són només l'inici del que ha de venir-los a sobre a mig termini.





La majoria parlamentària que ara mantenen, 1.300.000 de vots, correspon tan sols a un 25% de l'electorat català; molt lluny dels 2.100.000 vots que van aconseguir el 2017.





Si els 760.000 vots constitucionalistes que s'han abstingut en les eleccions de 2021 haguessin mantingut la fidelitat de vot, la bolcada hauria estat espectacular i haurien perdut el Govern. I aquest és avui per a mi el problema principal pel qual cal redireccionar el focus i tots els esforços.





Però per a això cal una altra esquerra. El PSC + PSOE no ha sabut recollir el milió de vots constitucionalistes perduts per CIUTADANS.





Els seus dirigents pseudonacionalistes, els que proclamen que "Catalunya és una nació" i que "a Espanya hi ha 8 nacions". Els que segueixen gregàriament rient les gràcies al nacionalisme de l'extrema dreta catalana.





Són els mateixos que segueixen celebrant l'11 de setembre com a "Diada Nacional de Catalunya" pel bast seguidisme a una tergiversació històrica que pretén celebrar una batalla per la qual fabuladament es va perdre una independència d'Espanya, sabent que aquesta independència mai va existir, i que per a més inri Rafael de 3 Casanovas defensava la unitat territorial d'Espanya, al servei del rei austriacista Carles III.





Són els mateixos dirigents, què al marge de les seves bases, segueixen portant flors a un president de la Generalitat que es va alçar en armes contra el legítim Govern de la República.





Són els mateixos còmplices necessaris de la "Immersió lingüística" i de la marginació de l'idioma espanyol en una part d'Espanya i del reiterat incompliment de les sentències judicials que obliguen a Govern de la Generalitat a que doni les instruccions necessàries perquè s'imparteixin el 25 % de les classes en espanyol.





Són els mateixos que cada vegada que arriben al govern amb la promesa d'ajudar els més desfavorits, acaben privatitzant empreses públiques estratègiques i aplicant polítiques econòmiques al més pur estil liberal conservador.





Mentre PODEM segueixi jugant a l ' "esquerranisme malaltia infantil del socialisme".





Mentre P. Iglesias segueixi encoratjant als secessionistes comparant els seus covards fugats de la Justícia Espanyola, Puigdemont i Comín, amb els exiliats republicans picats per Franco.





Mentre UP segueixi encoratjant a BILDU perquè Otegui afirmi públicament i arengui seves hosts amb una 3a via cap a la secessió, reconeixent que un cop fracassat l'intent independentista per mitjà de la lluita armada d'ETA, i el de la DUI de Puigdemont + Junqueras i els seus CDR; volen tornar-ho a intentar de la mà de P. Iglesias, encoratjant una reforma constitucional basada en el plurinacionalismo confederalista, per una vegada iniciat aquest procés i ja com a estats lliures associats, despenjar d'Espanya a 10 milions d'espanyols i al 25% de la seva riquesa nacional.





Mentre l'espai polític d'una esquerra espanyola, sense complexos de confessar com a tal, segueixi buit, la recuperació de tots aquests vots, avui orfes, no serà possible.





És per això que crec que a hores d'ara, tots els militants d'aquesta esquerra òrfena, que fins ara hem dedicat el nostre esforç activista a la lluita en associacions transversals, compartint espai amb la dreta estatal, hem de centrar-nos en la construcció d'aquesta esquerra social i política, indubtablement constitucional i territorialment unitària. Una nova esquerra centralista i Jacobina, que defensi de manera radical els postulats de la Revolució Francesa, basats en els valors de LLIBERTAT, IGUALTAT i FRATERNITAT.





Una nova esquerra que sigui tan ferma defensora de les llibertats polítiques com dels drets socials i econòmics.





Una nova esquerra disposada, no només a no donar un sol pas enrere en les conquestes aconseguides fins ara amb el pacte social que va il·luminar l'Estat de Benestar, sinó que a més aposti intrèpidament per ampliar aquests drets fins a garantir una qualitat de vida digna per a tots els ciutadans.





Portem 10 anys perduts des de 2011, alhora que estem retrocedint en la prestació dels serveis públics essencials. Amb retallades en Sanitat, Educació; cultura; Garanties Laborals i Pensions, entre d'altres.





Mentre la classe obrera i els treballadors en general han vist com disminueixen els seus sous i la seva capacitat de compra que empobreix la seva qualitat de vida; el nombre de milionaris a Espanya ha augmentat en un 770% des de la crisi de 2008; llavors havia 127.000, i avui arriben als 979.000.





Mentrestant, la pobresa extrema que era de 3 milions de persones el 2008, ha passat a 4 milions el 2020. Aquestes dues crisis econòmiques han donat lloc a una nova classe social, el precariat, que ha substituït els mileuristes de principi d'aquest segle. La situació política ha canviat.





Ja hem acabat la fase de guerra de trinxeres que ha durat des de 2014-2021; i ara ve la fase de guerra ofensiva. Toca avançar, i per això fan falta nous "batallons", nous operadors polítics que cobreixin els flancs, les llacunes ideològiques que deixa l'esquerra oficial i institucional.





Si finalment els secessionistes aconsegueixen formar Govern, i tornen a trepitjar les mines que van deixant els seus propis actes d'irresponsabilitat, tornaran a ser condemnats i inhabilitats i hauran d'avançar per enèsima vegada les eleccions. 4 anys no duraran junts. La marxa de Govern de Pablo Iglesias és l'anunci d'una separació imminent, que s'accelerarà si queda per darrere de VOX i Errejón en les eleccions del 4 de Maig.





La pressió interna en el propi PSOE, està exigint a Pedro Sánchez, amb manifestos i recollida de signatures, que s'allunyi de Podem i dels nacionalistes. Si acaba trencant-se el actual pacte de govern entre PSOE i UP, es prorrogaran els PGE de 2021 per 2022, i serà inevitable un avançament electoral.





Aquesta debilitat de l'esquerra oficial i institucional, fruit de les seves pròpies incoherències i errors, està engrandint un espai polític que ara està buit: el d'una esquerra nacional unitària i vocacionalment constitucionalista que estem posant en marxa. Tenim 2 anys per davant per cohesionar-la, enfortir-la i presentar-nos com alternativa a les eleccions municipals i generals de 2023.