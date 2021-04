Ayuso trasllada la seva "satisfacció" al ser Madrid la comunitat que registra "la major caiguda de l'atur"

La presidenta de la Comunitat i candidata del PP a la reelecció, Isabel Díaz Ayuso, ha traslladat que en el Govern regional estan "molt contents" a l'ésser la regió madrilenya la comunitat autònoma que ha registrat "la major caiguda de l'atur i la major creació d'ocupació en el primer trimestre ".





Isabel Díaz Ayuso





Després de conèixer-les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la dirigent madrilenya ha posat en valor que "afortunadament" 50.300 persones menys a les llistes de l'atur i 40.400 més ocupats.





"És en meitat d'una pandèmia i en un moment tan difícil com el que estem vivint un motiu de satisfacció i sobretot un motiu més per seguir lluitant per la vida i per l'ocupació", ha remarcat en una entrevista a 'Cope'.