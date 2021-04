Milions de nens i nenes d'Índia, en risc de patir pobresa i gana per la crisi del Covid

Milions de nens i nenes d'Índia es troben en risc de patir pobresa i gana per la crisi que ha deslligat la segona ona del Covid-19, segons han alertat les ONG d'infància.





"A mesura que la crisi a l'Índia continua descontroladament, el seu impacte en la infància és cada vegada més greu. Els confinaments són necessaris per controlar la propagació del virus, però les mesures de control tenen conseqüències inevitables, que tindran un impacte durador en la infància i les famílies, arrossegant a milions d'elles a la pobresa", apunta el director executiu de Save the Children a l'Índia, Sudarshan Suchi.





Niña amb un respirador a l'India @ep





Segons recorda l'ONG, una investigació publicada el mes passat va demostrar que la taxa de pobresa a l'Índia podria augmentar fins a gairebé un 7% si s'introduïen mesures de control estrictes, com les que ara s'han pres davant el nombre de morts al país, que ja ha superat les 200.000 aquesta setmana.





L'organització puntualitza que, encara que els nens i les nenes tenen un menor risc de contreure el Covid-19, no són immunes a les conseqüències, ja que "les seves famílies, mestres i líders comunitaris poden caure malalts i no tindrien a ningú que cuidés d'ells".





A més, Save the Children tem que, a causa de l'impacte del Covid-19 en la salut de la població i en l'economia, l'escassetat d'aliments que ja afectava a 189 milions de persones pugui augmentar encara més.





També adverteix que és possible que la infància que estigui malalta no rebi el tractament que necessita perquè els hospitals estan "desbordats" pels casos de Covid-19 o que els nens i les nenes poden veure's obligats a abandonar l'escola i posar-se a treballar per ajudar l'economia familiar durant la crisi.





Save the Children està treballant en col·laboració amb els ministeris governamentals de l'Índia per respondre la crisi generant consciència sobre la prevenció, les mesures de control i les vacunes, i també està treballant per protegir la infància de l'explotació, el treball infantil i el matrimoni infantil.





L'organització planeja intensificar els seus programes de salut per brindar suport mèdic urgent, com a centres de quarentena, ambulàncies, aliments i suport psicosocial per als nens i les nenes.





HAN ESGOTAT ELS SEUS ESTALVIS





Per la seva banda, Pla International alerta que moltes famílies han esgotat els seus estalvis després de cinc mesos de confinament i han perdut els seus mitjans de subsistència i els seus treballs.





A més, assenyala que milions de nens, i especialment de nenes i adolescents estan "més exposades" no solament al gana, sinó també a l'abandonament escolar i la falta de seguretat i protecció, que podria provocar un augment de la violència, els abusos, el matrimoni infantil i els embarassos adolescents.





"En Índia, com en molts altres països del món, la segona onada de la pandèmia està sent encara pitjor que la primera. Índia és un punt de pas clau a la regió, per això, és fonamental actuar immediatament per pal·liar les conseqüències d'aquesta emergència i evitar que la crisi sanitària s'expandeixi encara més a països veïns. Si no s'accelera el procés de vacunació als països d'ingrés més baixos, deixarem milions de persones en situacions extremes", explica la responsable de programes internacionals de Pla International, Elspeth Chapman.





Pla International ha engegat la campanya #HELPINDIAHEAL amb l'objectiu de recaptar 10 milions d'euros per recolzar de forma urgent a unes 200.000 famílies afectades durant els propers tres mesos i evitar que la crisi s'estengui a tot el continent.





L'organització distribuirà respiradores d'oxigen a 500 centres de salut; cistelles d'aliments a les famílies més necessitades; equips de protecció personal (EPP), mascarillas, guants i altres materials de protecció a 100.000 treballadors de primera línia. A més, instal·larà 20 Centres d'Atenció Temporal per atendre a pacients Covid-19 i per facilitar l'accés a l'atenció, el tractament i la nutrició a 10.000 pacients de comunitats pobres.





D'altra banda, Pla International durà a terme una campanya de sensibilització massiva per arribar al voltant d'un milió de famílies de 1.800 comunitats en les quals l'organització està present.