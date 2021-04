Saltar-se la segona dosi podria perllongar la pandèmia, segons un estudi

La confusió i incertesa del públic sobre la importància de les segones dosis i la continuació de les precaucions de salut pública amenacen amb retardar la tornada a la normalitat, segons una investigació dirigida per la Universitat de Cornell (Estats Units) i publicada a la revista científica 'New England Journal of Medicine'.





En una enquesta representativa a nivell nacional de més de 1.000 adults nord-americans realitzada al febrer, menys de la meitat dels enquestats van dir que creien que les vacunes de Moderna i Pfizer-BioNTech proporcionaven una forta protecció contra el COVID-19 una o dues setmanes després de la segona dosi. Una cinquena part creia que les vacunes proporcionaven una forta protecció després d'una sola dosi, i un altre 36 per cent no estava segur.





Entre els enquestats vacunats (el 19% de la mostra), tot just la meitat va dir que se'ls havia informat sobre el temps de protecció de la vacuna, i només una escassa majoria va dir que se'ls havia aconsellat seguir usant màscares, distanciament social i evitar les multituds.





"Molts nord-americans, inclosos molts dels que ja han rebut una primera dosi de la vacuna, segueixen confosos sobre el moment de la protecció i la necessitat d'una segona dosi. A més, una gran proporció dels vacunats diuen estar desinformats sobre les orientacions respecte a la necessitat de seguir prenent mesures profilàctiques ", expliquen els investigadors.





Les dades dels Centres per al Control i la Prevenció dels Estats Units (CDC, per les sigles en anglès) confirmen la preocupació dels autors sobre el seguiment de la vacuna, ja que mostren que gairebé el 8 per cent dels nord-americans (més de 5 milions de persones) que van rebre una primera injecció de Moderna o Pfizer-BioNTech el mes passat no havien rebut la segona dosi programada.





L'equip d'investigació va advertir que el problema podria ser més greu per als grups racials i ètnics minoritaris que històricament han tingut majors taxes d'abandonament de les vacunes multidosi. L'enquesta va revelar que els enquestats negres i llatins eren significativament menys propensos que els blancs a creure que les vacunes proporcionaven una forta protecció després de la segona dosi, i significativament més propensos a no estar segurs.





"Si no es combat el desgast de la segona dosi entre els membres dels grups minoritaris, es corre el risc de magnificar les disparitats racials existents en el nombre de víctimes de virus", apunten els científics en el seu article.





Pel que fa a la necessitat de seguir fent servir mascaretes després de la vacunació, els investigadors van trobar un ampli suport. Més del 80 per cent dels enquestats estaven d'acord o molt d'acord, i el suport era major entre els majors de 60 anys, els que ja estaven vacunats i els negres. Els republicans eren significativament menys partidaris que els demòcrates de l'ús de la màscara després de la vacunació.





Menys d'un terç dels enquestats vacunats van afirmar que se'ls havia informat que es desconeixia el seu risc de transmetre el virus a altres persones, una de les principals raons per seguir fent servir mascaretes en molts entorns. En particular, una millor educació en el moment de la primera dosi és "molt prometedora" per combatre l'abandonament de la segona dosi.