El Parlament elegeix Madaula com a secretària segona de la Mesa per a substituir Cuevillas

El ple de Parlament ha elegit a la diputada de Junts Aurora Madaula com a secretària segona de la Mesa de la Cambra per substituir Jaume-Alonso Cuevillas, que va renunciar al càrrec després de qüestionar que s'admetessin a tràmit propostes contra la monarquia i a favor de l'autodeterminació per evitar possibles inhabilitacions.





Parlament (EP)





En la votació, que s'ha realitzat en una urna, Madaula ha obtingut 74 vots de Junts, ERC i la CUP, mentre que el diputat dels comuns Lucas Ferro ha rebut 40 suports del seu partit i de el PSC, la de Vox María García Fuster 11 de la seva formació, i hi ha hagut 5 nuls de Cs perquè han escrit a la papereta 'Sectarisme, no; Democràcia, sí ', i 3 vots en blanc de PP.





Un cop proclamada la seva elecció, Madaula ha ocupat el seu seient a la Mesa per primera vegada davant l'ovació dels diputats independentistes.





Després de la polèmica sobre les seves declaracions en una entrevista, el 7 d'abril Cuevillas va deixar el càrrec a la Mesa i Junts va proposar a Madaula per substituir-lo, i ERC i la CUP han donat suport a aquest canvi perquè l'emmarquen en l'acord que els tres partits van arribar per a la composició de l'òrgan rector de la Cambra, mantenint així la majoria de cinc membres independentistes --dos de Junts, dos d'ERC i un de la CUP-- i dues de el PSC.





Aquest ha estat el primer punt de l'ordre del dia del primer ple ordinari de Parlament en aquesta legislatura, que s'ha tornat a celebrar a l'hemicicle i amb els 135 diputats presents.





Es tracta de dos elements nous respecte a l'activitat parlamentària dels darrers mesos, ja que no es celebrava un ple a l'hemicicle des del qual es va tenir lloc entre el 14 i 18 de desembre --el últim de la legislatura anterior-, i no hi eren tots els diputats de la Cambra des del 5 de març de 2020, just abans de començar la pandèmia.





De fet, des de l'inici de la crisi sanitària els plens de l'anterior legislatura es van celebrar de forma reduïda per garantir les distàncies de seguretat, mentre que la sessió de constitució i els debats d'investidura fallits de l'actual legislatura s'han celebrat a l'Auditori de Parlament, un espai més ampli que permetia la presència de tots els diputats complint les mesures sanitàries.





No obstant això, per evitar el cost econòmic de tornar a adaptar l'Auditori de Parlament, a partir d'ara els plens tornaran a l'hemicicle.





Per respectar les mesures sanitàries per la pandèmia, els diputats es repartiran en tots els seients de l'hemicicle respectant la distància de seguretat d'un metre i mig, una part d'ells s'asseurà als escons que els correspon deixant un seient buit entre cada un, i la resta es distribuirà per tot el saló, incloent la zona de públic i les tribunes de convidats.





Com l'elecció dels membres de la Taula requereix de tots els diputats presents en la votació, el ple ha començat amb els 135 parlamentaris a l'hemicicle, encara que una vegada finalitzat aquest punt de l'ordre del dia una part marxarà deixant una quantitat representativa de cada grup.





En l'inici de la sessió, la presidenta de Parlament, Laura Borràs, ha destacat que, tot i que la tornada dels diputats a l'hemicicle suposa una certa recuperació de "la normalitat", la pandèmia encara continua i el ple ha fet un minut de silenci en record de les víctimes del coronavirus.





AURORA MADAULA





Aurora Madaula i Giménez Veure és natural de Mollet de Vallès, va néixer el 12 de novembre de 1978. Es va llicenciar en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona. Un cop graduada, va col·laborar en la Càtedra Josep Termes d'aquesta universitat. El 2014 va publicar conjuntament amb Agustí Colomines el llibre Pàtria i Progrés. La Mancomunitat de Catalunya 1914-1924.





Aurora Madaula / @ EP





Al gener de 2015 va crear al costat de Agustí Colomines A & A traficants d'Idee s, una empresa de gestió cultural. Després de diverses estades a universitats dels Estats Units, en concret a les universitats de Nevada i Boston, al juliol de 2017 va presentar la seva tesi doctoral, titulada Forging nation from exile: International recognition, political alignment and ideological constraints in Basque nationalisms (1956-1977) , codirigida pels professors Joseba Agirreazkuenaga i Jordi Casassas.





Conjuntament amb Agustí Colomines, va escriure la introducció de el llibre de la professora nord-americana Liah Greenfeld, Pensar amb llibertat. La humanitat i la nació en tots els seus estats (2016). Col·labora assíduament als mitjans de comunicació, especialment amb Catalunya Ràdio i Betevé. En les Eleccions a Parlament de Catalunya de 2017 va ser elegida diputada per la llista de Junts per Catalunya.