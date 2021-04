Biden vol "cooperar" amb Rússia i treballar contra l'"amenaça nuclear" de l'Iran i Corea del Nord

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat aquest dimecres, en el discurs dels cent primers dies de govern, que està disposat a "cooperar" amb Rússia, i ha incidit que treballarà amb els seus aliats per fer front a l'"amenaça nuclear" de l'Iran i Corea del Nord.





Joe Biden @ep





Biden ha traslladat al seu homòleg rus, Vladímir Putin, que els Estats Units "no busquen una escalada, però les seves accions tenen conseqüències", per la qual cosa van respondre de manera directa i proporcionada a la ingerència de Rússia en les eleccions i als ciberatacs".





Quant als programes nuclears de l'Iran i Corea del Nord, "suposen una amenaça greu per a la seguretat dels Estats Units i del món", ha comentat Biden, per la qual cosa treballaran amb els seus aliats per "fer front a les amenaces que plantegen amb diplomàcia i dissuasió".





Biden ha remarcat que Washington "no renunciarà al seu compromís amb els drets humans i les llibertats fonamentals", després d'incidir que "cap president nord-americà responsable es pot estar de braços plegats quan es violen drets humans bàsics".





TOTS ELS PAÏSOS "HAN DE JUGAR AMB LES MATEIXES REGLES" ECONÒMIQUES





Segons Biden, les inversions a les quals ha fet referència "també promouen una política exterior que beneficia la classe mitjana", la qual cosa vol dir que cal assegurar-se que "tots els països juguen amb les mateixes regles en l'economia mundial, també la Xina".





Sobre la Xina, el president ha explicat que ha traslladat al seu homòleg, Xi Jinping, que "acollim de bon grat la competència, i que no busquem el conflicte", no obstant això, ha deixat "absolutament clar" que denfensarà "els interessos nord-americans en tots els àmbits".





Així, ha assenyalat que "els Estats Units s'enfrontaran a les pràctiques comercials deslleials que perjudiquen els treballadors i les indústries nord-americanes, com les subvencions a les empreses estatals i el robatori de tecnologies i de la propietat intel·lectual".





"POSAR FI A L'ETERNA GUERRA A AFGANISTAN"





Biden ha remarcat que "el lideratge nord-americà vol dir posar fi a l'eterna guerra a l'Afganistan". "Hi vam anar per atrapar els terroristes que ens van atacar l'11-S, i vam fer justícia amb Ossama bin Laden i degradar l'amenaça terrorista d'Al-Qaeda", ha explicat.





Motiu pel qual "després de 20 anys de valor i sacrifici nord-americà, és hora de portar les tropes a casa", no obstant això "mantindrem una capacitat a l'horitzó per suprimir futures amenaces".





"No us equivoqueu: l'amenaça terrorista ha evolucionat més enllà de l'Afganistan des del 2001 i estarem vigilants contra les amenaces, vinguin d'on vinguin", ha advertit, atès que Al-Qaeda i Estat Islàmic es troben "a altres llocs d'Àfrica, l'Orient Mitjà i més enllà".