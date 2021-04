Els espanyols destinen el 39,3% el salari a pagar impostos, gairebé cinc punts més que la mitjana de l'OCDE

El 39,3% el salari dels treballadors espanyols es va destinar al pagament d'impostos i cotitzacions a la Seguretat Social el 2020, davant del 34,6% de la mitjana de l'Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), segons el informe 'Taxing Wages' publicat per aquesta organització.





Mentre que a l'OCDE la càrrega fiscal sobre els salaris es va reduir 0,39 punts percentuals respecte a 2019, a Espanya el retrocés es va limitar a 0,12 punts bàsics.





En concret, l'IRPF va pesar un 11,4% sobre el salari, enfront del 13,1% de la mitjana de l'OCDE. Per la seva banda, les cotitzacions socials pagades per les empreses van suposar el 23% i les abonades pels treballadors, un 4,9%, quan la mitjana dels membres de l' 'think tank' dels països desenvolupats es va situar en el 13,1 % i el 8,3%, respectivament.





Oficina de l'Agència Tributària @ep





Així, Espanya es col·loca en el setzè lloc dels països amb major falca fiscal de l'OCDE, en un rànquing encapçalat per Bèlgica, on als treballadors se'ls reté el 51,5% del seu salari. Els belgues són els únics que han de transferir a l'Administració i la Seguretat Social una suma més gran del seu salari de la qual ells reben en net.





Per darrere de Bèlgica, els països amb més diferència entre salari brut i net són Alemanya, on es reté el 49%, Àustria (47,3%), França (46,6%), Itàlia (46%), República Txeca ( el 43,9%) i Hongria (43,6%).





Per contra, els països de l'OCDE amb falques fiscals més baixes en 2020 eren Colòmbia (0%), Xile (7%), Nova Zelanda (19,1%), Mèxic (20,2%), Suïssa (22,1 %), Israel (22,4%), Corea del Sud (23,3%), Estats Units (28,3%) i Austràlia (28,4%).