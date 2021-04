Demanen presó permanent revisable per a l'acusada d'assassinar amb 53 punyalades al seu nadó

La Fiscalia d'Àrea de Gijón sol·licita presó permanent revisable per a l'acusada d'assassinar de 53 punyalades a la seva nadó acabat de néixer a Gijón a l'agost de 2019. La vista oral, davant d'un jurat, està assenyalada a partir del 10 de maig a la Secció Vuitena de l'Audiència Provincial, amb seu a Gijón, segons ha informat el Ministeri Públic.

El ministeri fiscal sosté que, en el matí de l'1 d'agost de 2019, l'acusada, quan estava sola a casa seva de Gijón, en la qual residia amb el seu company sentimental, va donar a llum a un nadó viu de 2.670 grams de pes, de sexe home, sent el seu embaràs a terme. El mateix dia, amb la intenció d'acabar amb la seva vida i abans de les set de la tarda, hora en què el seu company sentimental tornava de la feina, l'acusada, utilitzant un ganivet de cuina, va clavar a el nadó 53 punyalades en diferents parts de l' cos, que li van provocar la mort.





Després de matar-lo, l'acusada va ficar a el nadó, unit per la seva cordó umbilical a la placenta, en una motxilla, que va llençar amb el cos dins a l'interior d'un contenidor d'escombraries situat a la mateixa via, tot això abans que tornés la seva company sentimental. El nadó va ser trobat per un ciutadà la nit de l'endemà, a les 02.30 hores aproximadament, dins el contenidor.





L'acusada havia ocultat l'embaràs a la seva parella sentimental, amb la qual convivia, i a totes les seves amistats i familiars, de manera que ningú coneixia el seu estat. En el moment dels fets la seva parella es trobava en el treball i li va mentir, per telèfon i quan va tornar a l'habitatge, ja que li va dir que la sang que hi havia per diferents zones de la casa era a conseqüència d'un sagnat massiu que havia sofert per un quist en un ovari. Després de l'exploració ginecològica amb posterioritat a el fet realitzada a l'acusada pel servei de ginecologia de l'HUCA, es va comprovar que no tenia cap quist als ovaris.





El company sentimental de l'acusada va resultar ser el pare del nadó mort. La parella no tenia més fills en comú. L'acusada no pateix cap alteració de les seves facultats.





La Fiscalia considera que els fets són constitutius d'un delicte d'assassinat amb traïdoria dels articles 139.1ª i 140 1 .1r Codi Penal, a l'ésser la víctima especialment vulnerable per raó de la seva edat. Concorre l'agreujant de parentiu. I sol·licita que es condemni a l'acusada a la pena de presó permanent revisable i el pagament de les costes processals. En concepte de responsabilitat civil, el ministeri fiscal sol·licita que l'acusada indemnitzi el pare de el nadó amb 50.000 euros.