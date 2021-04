Els ajuts directes són clau per alleujar als autònoms: estan fent un "sobreesforç inhumà"

Arxiu - La secretària general d'UATAE, María José Landaburu - UATAE - Arxiu





L'organització d'autònoms UATAE ha demanat de nou a Govern i a les administracions autonòmiques que activin com més aviat l'accés a les ajudes directes per als treballadors autònoms que s'han vist afectats per la crisi sanitària.





Arran de les últimes dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), que llancen un descens trimestral de 12.300 autònoms i de gairebé 30.000 en relació a un any abans, la secretària general de UATAE, María José Landaburu, ha considerat "de vital importància "articular com més aviat la disposició de les ajudes directes aprovades per tal que el col·lectiu pugui fer front al "sobreesforç inhumà "que ha assumit des de l'arribada de la pandèmia.





"És imprescindible que arribin les ajudes directes, especialment per als sectors més desfavorits, per estar en les millors condicions en la recuperació, i que es mantinguin les mesures de protecció (ERTE i Cessament d'activitat) fins que les dades comencin a millorar", ha defensat Landaburu.