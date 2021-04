Per què algunes persones estan embrutant els seus calçotets? Una estranya solució per cuidar el jardí

Pot teva roba interior donar-te informació sobre com es troba la terra de jardí de casa teva? Bastant, resulta. Centenars de persones, des d'agricultors fins escolars, estan enterrant la seva roba interior de cotó en els seus jardins del darrere per excavar vuit setmanes després. Es tracta d'un projecte de ciència ciutadana anomenat Soil Your Undies Challenge, que va començar als Estats Units i ara està agafant impuls a Austràlia, segons informa Al Jazeera.





El cotó d'alguns calçotets està format de cel·lulosa, de manera que és un aliment atractiu per als microbis i altres éssers microscòpics que viuen a terra. Els que enterren la seva roba interior sota terra dels seus jardins i la recuperi a les vuit setmanes, podrà saber si es tracta d'un sòl sa. Si els calçotets surt intacte, es tractarà d'un jardí amb la terra en mal estat. Per contra, si no queda massa tela, indicarà que el jardí està completament sa i llest per collir.







El projecte va començar el 2018 quan Oliver Knox, professor titular de l'Escola de Ciències Ambientals i Rurals de la Universitat de Nova Anglaterra a Nova Gal·les del Sud, i Sally Dickinson, un oficial de d'extensió regional de CottonInfo, va preguntar a 50 agricultors si estarien disposats a enterrar la seva roba interior per a la ciència. "No només ho van fer, sinó que competien entre ells, dient coses com: 'La meva terra és millor que el teu perquè tinc els calçotets més degradats'", va dir Knox a A l'Jazeera.





Els microbiomes són un element vital per a les plantes i pot accelerar el creixement i fins i tot reforçar la resistència a les malalties. Els experts creuen que també pot afectar el contingut nutricional dels nostres aliments.