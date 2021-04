El PIB català recuperarà el nivell precrisi a finals de 2022 segons la Cambra de Barcelona

La presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca, ha explicat aquest dijous que l'organització preveu que el PIB de Catalunya creixerà un 6% el 2021 --recuperant la meitat del que havia perdut al 2020-- mentre que l'altra meitat es recuperarà al llarg de 2022 (amb un altre 6,1%) "fins a arribar al nivell prepandemia".









Ho ha assenyalat aquest dijous en una roda de premsa telemàtica per exposar les conclusions de l'informe de conjuntura catalana el primer trimestre del 2021, en què ha destacat com a motius principals de la recuperació una esperada acceleració del ritme de vacunació i "l'arribada dels fons europeus Next Generation EU ".





Segons l'informe, l'economia catalana ha registrat un descens de dues dècimes en el primer trimestre de 2021 "per la tercera onada i les restriccions", però es preveu que el PIB es recuperi un 1,2% en el segon trimestre.





El cap d'estudis de la Cambra de Barcelona, Joan Ramon Rovira, ha explicat que el mercat de treball ha millorat en el primer trimestre del 2021 gràcies a l'obertura prèvia de Setmana Santa, la qual cosa "ha permès reduir els expedients de regulació temporal d' ocupació (ERTO) ".





PERSPECTIVES PER SECTORS





Pel que fa a el conjunt de 2021, es preveu una recuperació de l'ocupació del 3,8% respecte a l'any anterior amb un allargament dels ERTO fins a final d'any que "permetrà contenir l'augment de la taxa d'atur", que podria pujar només un punt el 2021 fins al 13,5%, per tornar a reduir-se en 2022 al 12,7%.





Rovira ha afegit que els sectors de l'hostaleria i el transport han millorat significativament les seves perspectives per al segon trimestre, juntament amb el comerç i altres serveis que també les han millorat "però en menys grau".





Considera que la recuperació de la confiança empresarial es dóna en forma de "V" asimètrica, mentre que la indústria i la construcció moderen les perspectives després del fort repunt dels trimestres anteriors.





RECUPERACIÓ DE LA INDÚSTRIA





Per a Roca és una "bona notícia" que la indústria continuï el gradual procés de recuperació de la mà de les exportacions, que s'han incrementat un 6,4% al febrer tot i els efectes del Brexit, la crisi de l'automòbil i l'encariment del transport marítim procedent dels països asiàtics.





Sobre les dades de l'EPA publicades aquest dijous, Rovira ha assenyalat que són positius i que el curs a Catalunya ha estat una mica millor que el del conjunt d'Espanya, encara que ha destacat que cal tenir en compte que les dades no inclouen les persones en ERTO, la qual cosa fa que el reflex de l'evolució de l'activitat laboral "no sigui tan directe".





Finalment, la presidenta de l'entitat cameral ha insistit en la necessitat de disposar d'un Govern com més aviat millor amb una "estratègia comuna, consolidada i cohesionada" perquè els Pressupostos puguin arribar aquest any.