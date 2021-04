El BNEW 2021 obre la inscripció a la seva plataforma i preveu superar els 25.000 assistents

La segona edició de el Barcelona New Economy Week (BNEW), que se celebra entre el 5 i el 8 d'octubre, obrirà la tarda d'aquest dijous les inscripcions a la seva plataforma digital i preveu superar els 25.000 assistents, segons ha explicat la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué.





Sorigué ha presentat aquesta segona edició al costat de el delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, en roda de premsa aquest dijous.





Pere Navarro - BNEW





Les previsions dels organitzadors passen per tenir més de 25.000 inscrits en la seva plataforma digital, que aquest any també estarà disponible per a dispositius mòbils i tauletes.





Una altra de les novetats que presentarà l'edició d'aquest any és que la situació de la pandèmia permetrà celebrar esdeveniments físics en diferents terrasses d'hotels de Barcelona que es podran retransmetre als segments i països de l'elecció de l'empresa que els organitzi.





CREIXEMENT





Aquesta segona edició també preveu augmentar el nombre d'empreses presents, que, segons ha explicat Sorigué, passaran de 128 a 2020-400 aquest 2021.





A més, també s'incrementarà el nombre de 'speakers' de 400 a 700, la meitat dels quals seran homes i l'altre meitat, dones, i el doble de platós per donar resposta a l'increment de sectors que tindran el seu espai en l'esdeveniment.