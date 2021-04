Fiscalia es querella contra l'alcaldessa de Cubelles per pagar quotes de l'AMI

La Fiscalia s'ha querellat contra l'alcaldessa de Cubelles (Barcelona), Rosa Fonoll, per presumpta malversació i prevaricació al pagar les quotes de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) perquè suposadament va ignorar els pronunciaments de el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( TSJC) i l'interventor del consistori i va dictar "decrets que no tenien cap encaix en el marc de les competències que tenia legalment atribuïdes".





La fiscal cap d'àrea de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) exposa a la querella que un regidor de l'Ajuntament va denunciar els fets a l'estiu de 2020.





Rosa Fonoll - AJUNTAMENT DE CUBELLES





El ple de Cubelles va aprovar el 2015 adherir-se a l'AMI i pagar la quota corresponent, després del que el TSJC va estimar --en un procediment que afectava a un altre municipi-- un recurs de la Delegació de Govern, amb el que va fallar que l'afiliació a l'entitat independentista "sobrepassa l'àmbit de les competències locals".





La fiscal assenyala que diverses sentències van ratificar aquesta doctrina, després del que en els informes de fiscalització la interventora de l'Ajuntament va fer la "expressa advertència que l'acord de pagar la quota" infringia la llei.





No obstant això, l'alcaldessa, després de les advertències de la interventora, va ordenar pagar les quotes de 1.115 euros per als anys 2019 i 2020 suposadament sabent que suposava un "abús" de les seves competències en el càrrec.