La pancarta pels presos de l'1-O a la Generalitat va ser "partidista", segons el TSJC

La Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha sentenciat que penjar al Palau de la Generalitat una pancarta pels presos de l'1-O, com va fer l'expresident Quim Torra, va ser disconforme a dret i va tenir "finalitats partidistes ".





Una pancarta a la façana de la Generalitat demana la llibertat dels 'presos polítics i exiliats' (EP)















En una sentència, el tribunal estima parcialment la demanda d'Impuls Ciutadà, per la qual al setembre de 2019 ja va acordar cautelarment retirar la pancarta de la façana de la Generalitat.





En contra del que va al·legar el Govern, el tribunal sosté que Torra podia usar el seu dret a la llibertat d'expressió "en tots els fòrums i formats al seu abast", però el distingeix d'aquest cas, assenyalant que la façana de al Palau de la Generalitat és un bé públic de què com a president va fer un ús partidista.





A l'argumentar la sentència i justificar que Impuls Ciutadà podia recórrer com afectat, els magistrats assenyalen que les persones que no comparteixin la ideologia que representa que representa el text de la pancarta i el llaç groc "poden considerar-se legítimament afectats per aquesta actuació, contrària al principi d'objectivitat i de neutralitat institucional ".





Remarquen que penjar la pancarta va suposar usar "amb finalitats partidistes, ja que els símbols ideològics utilitzats tan sols són compartits per una part de la ciutadania, de la façana d'un edifici de titularitat pública com és el Palau de la Generalitat".





AVALA LA PANCARTA PER LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ

El tribunal estima només en part el recurs d'Impuls Ciutadà, i rebutja la part que es refereix a l'última pancarta que va penjar Torra --amb el text 'Llibertat d'opinió i d'expressió' - perquè la va col·locar després que l'entitat presentés el recurs.





A més, els jutges recorden que la Junta Electoral Central (JEC) ha considerat "innòcua" aquesta pancarta, a l'entendre que el seu contingut no podia relacionar-se directament amb cap de les formacions que concorrien a les eleccions.





UN JUTGE discrepa

La sentència inclou el vot particular d'un dels magistrats, que recalca que quan es va presentar el recurs no hi havia cap procés electoral en marxa.





El jutge considera que penjar la pancarta "si forma part del contingut essencial el dret a expressar el posicionament propi del representant polític i el dels seus representats, i a fer-ho des del càrrec públic" que ostenti.





"Una altra solució suposaria relegar l'exercici del càrrec a una posició institucional neutra, políticament asèptica, circumscrita a representar la institució" adverteix el jutge, que defensa que els càrrecs públics puguin expressar la ideologia per la qual han estat elegits.





Per això, manté que "no se li pot impedir que el càrrec públic expressi les seves creences o anhels, o la seva posició sobre aspectes que entengui transcendents; expressió que no pot quedar limitada a la seva esfera privada, desvinculada del càrrec públic institucional que ocupa".