CCOO i UGT anuncien manifestacions estàtiques per l'1 de maig a Catalunya

Els secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, han anunciat aquest dijous en roda de premsa telemàtica manifestacions estàtiques per a l'1 de maig, Dia del Treballador, a Barcelona -a la via Laietana, a l'altura de Correus-, Girona, Tarragona , Lleida, Tortosa (Tarragona) i Igualada (Barcelona).





El secretari general de CCOO, Javier Pacheco, i el d'UGT, Camil Ros, durant la roda de premsa per l'1 de maig / UGT







Sota el lema 'El país està en deute amb la classe treballadora', els sindicats han cridat a la participació respectant les mesures de seguretat contra la Covid-19 per reivindicar la derogació parcial de les reformes laborals, implementar "un sistema de pensions dignes", la pujada del salari Mínim Interprofessional (SMI), la constitució d'un Govern i un canvi en el model productiu, ha detallat Pacheco.





Ros ha insistit que tot i que en 2020 van aconseguir "una gran mobilització a les xarxes" pel Dia del Treballador, aquest any ha de ser al carrer -tot i la predicció meteorològica que anuncia pluges- perquè ha estat un any amb molts anuncis d'ERO per part d'empreses i cal mobilitzar-se per expressar confrontació davant això, en les seves paraules.