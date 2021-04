Mercadona dóna 10.800 litres de llet a la Creu Roja a Catalunya

Mercadona ha fet efectiva aquest dijous el lliurament de 10.800 litres de llet sencera Hacendado a la Creu Roja a Catalunya com a conseqüència de la situació derivada de la pandèmia, ha assenyalat a través d'un comunicat.





Des de l'1 de gener i fins a la data, Mercadona ha lliurat 1.652 tones d'aliments a Catalunya --tant secs com frescos-- i articles d'higiene personal que es sumen a les 3.036 tones donades en 2020.





MERCADONA





A més, Mercadona col·labora diàriament amb 156 entitats socials i organitzacions benèfiques de tot el territori, així com els quatre bancs d'aliments de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida i les seves entitats col·laboradores, la Creu Roja a Catalunya i el Banc de productes no alimentaris La nau, entre d'altres.





Concretament, del total d'entitats, 98 corresponen a les comarques de Barcelona, 27 a Tarragona, 22 a Girona i 9 a les comarques lleidatanes.





NOUS VOLUNTARIS





A més, l'empresa ha anat ampliant progressivament el nombre de supermercats que fan donacions de productes no aptes per a la venda però si per al consum i, des del mes de setembre passat, participen totes les botigues que la cadena té a Catalunya, en total 250 .





El president de la Creu Roja a Catalunya, Josep Quitet, ha agraït el suport que la cadena de supermercats està lliurant a l'organització per contribuir a "pal·liar l'impacte social de la pandèmia" entre els col·lectius més vulnerables.





Per la seva banda, el director de relacions externes de Mercadona a Catalunya, Bernat Morales, ha agraït la tasca que estan duent a terme les entitats socials i organitzacions benèfiques de tot Catalunya.





La companyia ha assenyalat també que, durant la pandèmia, s'han incorporat a l'organització més de 8.200 nous voluntaris i voluntàries --la majoria joves--, bona part dels quals han estat en primera línia per atendre directament a les persones més vulnerables.