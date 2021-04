Felipe González assegura que la paraula que "més fa servir el cabdillisme populista és la llibertat"

L'expresident de Govern Felipe González ha assegurat aquest dijous que "una de les paraules que més es fa servir en qualsevol tipus de cabdillisme populista és la llibertat", tot i que aquesta "mai es refereixen a la dels altres" sinó a "la d'ells" .





Felipe González





González s'ha expressat així en l'avanç del primer episodi del seu podcast, titulat Sintonies Infreqüents, i en què ha lamentat que "la realitat que viu amb angoixa la gent cada dia no es correspongui amb el debat que cada dia" pot sentir-se en el Parlament.





D'aquesta manera, el que va ser cap de l'Executiu ha assenyalat al populisme que ofereix als ciutadans "una resposta simple a un problema complex" en "situacions de crisi, d'aclaparament i d'angoixa".





"En el moment que viu Espanya es veu una absència de lideratge des del respecte institucional i la centralitat de governar per a tothom. L'absència de voluntat de transversalitat, quan més ho necessita, això és evident", ha sostingut.





En aquest primer episodi, anomenat Lideratge versus Caudillisme, González ha lamentat que en la política actual no hagi líders que ofereixin "un projecte amb dimensió de mitjà i llarg termini amb el menor caràcter mercenari possible".





CÀRREGA CONTRA ELS POLÍTICS QUE BUSQUEN MANTENIR "AL PODER"





Dirigents, ha continuat l'expresident, que no demanin un projecte per a ells mateixos o per mantenir-se "en el poder", sinó que "serveixi als ciutadans". De la mateixa manera, González ha lamentat que els polítics no es facin "càrrec de l'estat d'ànim dels altres".





"Quan tot està malament, apareix aquí un tio i diu que tot està bé i que el futur és collonut. Escolti, però vostè no està vivint la realitat de patiment que estic vivint", ha criticat.





Precisament, l'exdirigent socialista s'ha referit al xoc "entre el dret a la salut i el dret a moure lliurement" que ha sorgit arran de la pandèmia. "És una qüestió extraordinàriament delicada que es justifica en situacions d'absoluta necessitat, com pot ser un període de pandèmia", ha justificat.





En aquesta línia, González s'ha referit a la cancellera alemanya, Angela Merkel, per elogiar la seva gestió contra el coronavirus. "Aquests dies Merkel compareix davant l'opinió pública a les tres de la matinada després d'haver estat 12 hores treballant amb els presidents dels Länder", ha recordat.





Merkel, ha continuat González, ha assenyalat "amb una senzillesa aterridora" que la situació sanitària no estava "bé" i que calia "prendre decisions i precaucions". "Però primer s'ha currat 12 hores de reunió. Ella", ha destacat, recordant que en "política, com en la vida, no és estrany ficar la pota". "El que és estrany és que el que fica la pota no la tregui ràpid", ha lamentat.