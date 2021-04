Rodalies de Catalunya ofereix descomptes als usuaris per gaudir de l’entorn del Penedès

Renfe ofereix descomptes per gaudir de l’entorn del Penedès d’una manera sostenible. A través d’un acord entre l’Ajuntament de Subirats i Rodalies de Catalunya, els usuaris que s’apropin a l’estació de Lavern- Subirats presentant el bitllet vàlid del dia, podran beneficiar-se d’un 20% de descompte en aquest nou producte turístic que inclou una ruta amb bicicleta elèctrica per pedalar entre vinyes i un tast i petit aperitiu en un celler.









Els usuaris interessats en reservar aquesta activitat, hauran de fer una reserva prèvia a Enobicing Penedès al telèfon 656 908 590 o enviant un mail a enobicingpenedes@turismesubirats.cat o bé, a l’Oficina de Turisme Subirats 93 899 34 99 o escrivint a info@turismesubirats.cat.





El preu d’aquest pack és de 28 euros (mínim 2 persones) pels usuaris de Rodalies de Catalunya que es desplacin des de qualsevol estació de tren fins a l’estació de Lavern – Subirats durant el dia de validesa del seu títol de transport.





Per arribar al municipi de Subirats, els clients podran desplaçar-se amb els trens de Rodalies de Catalunya fins a l’estació de Lavern – Subirats, situada a la línia R4 de Rodalies de Catalunya. A la mateixa estació, recolliran la seva bici elèctrica d’EnoBicing Penedès de lloguer, podran escollir una de les 3 rutes circulars per diferents zones del municipi que ofereixen entorns ideals per als amants de la natura, paratges de vinyes i presseguers combinats amb el patrimoni local i finalment podran gaudir d’un tast i un aperitiu en un dels cellers de Subirats.





Tota la informació sobre els productes comercials que ofereix Rodalies de Catalunya els clients disposen del número d’atenció al client 900 41 00 41 i el 902 320 320 així com informació a la pàgina www.rodaliesdecatalunya.cat (secció Oci+Tren) i renfe.com (secció Rodalies de Catalunya / Plans d’oci).