El Homrani creu que la "cronificació" de l'atur de llarga durada és preocupant

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat en funcions, Chakir el Homrani, veu la "cronificació" de l'atur de llarga durada com un dels factors més preocupants del mercat laboral a Catalunya, ja que ha sumat 15.400 persones aquest trimestre , fet que suposa un augment del 8,3% respecte a l'anterior i un 33% interanual.





Chakir el Homrani (EP)











Ho ha dit aquest dijous en una roda de premsa telemàtica en què ha valorat positivament les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) del primer trimestre del 2021, període que va tancar amb un total de 499.700 aturats, el que suposa un baixada de l' 7,1% en comparació amb el trimestre passat: "s'ha trencat la dinàmica dels últims mesos".





El conseller ha celebrat la tendència positiva però ha expressat també que s'ha de "seguir treballant" per recuperar els nivells prepandemia per al mercat laboral, perquè segueixen havent 88.100 aturats més que fa un any.





Ha manifestat que l'atur de llarga durada es pretén abordar mitjançant la planificació de polítiques actives de 2021, repte a què se suma la "desigualtat i discriminació" en l'ocupació entre dones i homes.





Concretament, segons el Homrani, mentre que l'atur a les dones es va situar en l'últim trimestre al 14,3%, el dels homes es troba per sota, en el 11,5%, "una cosa que no s'hauria de normalitzar".





ERTES

Un altre aspecte que ha valorat positivament és la disminució de 16.900 llars amb el conjunt dels seus membres en atur, tot i que veu "necessari recordar" que encara hi ha 135.500 llars en aquesta situació.





D'altra banda, ha valorat com a "molt preocupant" que la taxa d'atur dels joves segueixi sent del 24,3%, tot i haver baixat en l'últim trimestre un 2,9%.





Pel conseller "és el moment de fer els canvis estructurals oportuns" al mercat de treball espanyol, abordant la reforma laboral, evitant que els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) passin a expedients de regulació d'ocupació (ERO), la alta temporalitat dels treballadors o la precarietat laboral.





Sobre els ERO, El Homrani ha assenyalat que s'estan negociant perquè hi hagi acord entre les parts i que hi ha alguns vinculats a la banca i als el comerç que afecten un gran nombre de persona, i ha afegit que "sembla que aprofitin el context per fer reestructuracions no raonables".