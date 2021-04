L'OMS demana als països europeus que ajudin a l'Índia amb "tot el que puguin"

El director de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a Europa, Hans Henri P. Kluge, ha demanat als països europeus que ajudin a Índia, que està vivint el seu pitjor moment en la pandèmia de COVID-19, amb "tot el que puguin ".





"Els nostres pensaments i oracions estan, en particular, amb el poble de l'Índia i la seva lluita contra l'horrible onada de COVID-19. Faig una crida als països de la regió europea de l'OMS perquè facin tot el que puguin, com sigui, per donar suport a l'Índia, i agraeixo als que ja han prestat ajuda ", ha assenyalat Kluge en roda de premsa.





@EP





Índia ha notificat aquest dijous noves xifres màximes de casos i morts per coronavirus, fregant els 380.000 pacients i els 3.700 decessos, en una jornada en què el país asiàtic ha superat a més el llindar dels 18 milions de contagis des de l'inici de la pandèmia .





El Ministeri de Sanitat indi ha indicat en el seu últim balanç, publicat a través del seu compte a la xarxa social Twitter, que durant les últimes 24 hores s'han registrat 379.257 casos i 3.645 morts, el que eleva els totals a 18.376.524 i 204.832 , respectivament.





Les xifres superen així els anteriors màxims, registrats el dimecres, quan l'Índia va informar 360.960 contagis i 3.293 decessos, enmig d'un dràstic repunt que ha portat a el país a sumar més de 300.000 casos diaris durant els últims vuit dies.





Així mateix, el Ministeri ha xifrat per primera vegada en més de tres milions el nombre de casos actius, amb 3.084.814, 106.105 més que el dia anterior, abans d'afegir que 15.086.878 persones s'han recuperat de la COVID-19, incloses 269.507 durant l'últim dia.





El Ministeri ha detallat que el 72 per cent dels casos notificats durant l'últim dia corresponen a deu estats de país, amb Maharashtra --on es troba Bombay-- novament al capdavant, amb 63.309 contagis. Per darrere figuren Karnataka i Kerala, amb 39.047 i 35.013, respectivament.





En aquesta línia, ha confirmat també que Maharashtra és l'estat que compta amb més casos actius, amb 675.451, seguit en aquest cas per Karnataka i Uttar Pradesh, que compten amb 328.903 i 300.041, respectivament. Maharashtra ha estat també l'estat amb més morts durant l'últim dia, amb 1.035, seguit de la capital, Nova Delhi, amb 368.





La situació a l'Índia ha fet saltar les alarmes a nivell nacional i internacional, amb diversos països oferint ajuda a Nova Delhi per fer front a la pressió en el seu sistema sanitari, enmig de les crítiques a el primer ministre, Narendra Modi, per la gestió de la pandèmia.