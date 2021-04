VÍDEO: Una jove sorprèn els seus avis amb una visita després de 500 dies sense poder veure'ls

Angelina Bourke, una jove de Brisbane (Austràlia), va reservar un vol per a ella i la seva mare a Auckland (Nova Zelanda) quant es va anunciar l'obertura de la bombolla trans-tasmana per veure els seus avis després de 500 dies separats.





















La bombolla trans-Tasmana plantejada pels governs d'Austràlia i Nova Zelanda per permetre la lliure circulació entre els dos països, a el temps que tots dos mantenien les seves fronteres tancades amb altres països, va alleujar el 19 d'abril les restriccions de quarantena entre els seus viatgers per primera vegada en un any.





Després d'aquests canvis, i brumada per la felicitat, Angelina va aprofitar l'oportunitat de reunir-se per fi amb els seus avis, Hank i Leonie, a casa de la vila per primera vegada en més d'un any.





Angelina va confessar a Caters: "Vaig sentir una barreja d'alegria i amor perquè, fins que els vaig veure, no em vaig adonar del molt que els trobava a faltar i de la importància que teniem per a mi".