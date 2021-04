Tots els detalls del Barcelona New Economy Week 2021

La segona edició del Barcelona New Economy Week (BNEW), que se celebra entre el 5 i el 8 d'octubre, obrirà la tarda d'aquest dijous les inscripcions a la seva plataforma digital i preveu superar els 25.000 assistents.













Les previsions dels organitzadors passen per tenir més de 25.000 inscrits en la seva plataforma digital, que aquest any també estarà disponible per a dispositius mòbils i tauletes.





Una altra de les novetats que presentarà l'edició d'aquest any és que la situació de la pandèmia permetrà celebrar esdeveniments físics en diferents terrasses d'hotels de Barcelona que es podran retransmetre als segments i països de l'elecció de l'empresa que els organitzi.





Pere Navarro: "Amb l'organització del BNEW en un moment de dificultat hem demostrat que una empresa pública ha sabut adaptar-se a una situació sobrevinguda"





Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB / @Catalunyapress









Durant la roda de premsa Navarro ha afegit "l'any passat vam organitzar el BNEW per traslladar un missatge d'optimisme i ho vam fer amb aquest esdeveniment que era una cosa que ningú feia. Traslladem aquest missatge d'optimisme lligat al fet que era possible créixer, fins i tot, en aquesta situació de pandèmia i fer negocis. "





De fet a insistit Navarro "BNEW va ser l'esdeveniment més global de tot el món i ho vam fer des de Barcelona. Vàrem concentrar en un esdeveniment "Be to Be" mixt a professionals que tenien poder de decisió en les seves empreses i sectors i vam fer un acte de promoció econòmica en un moment molt complicat a nivell mundial, per a tothom ".





En paraules del Delegat de la Zona Franca de Barcelona "amb aquesta segona edició volem seguir avançant. Volem impulsar el creixement econòmic que crec que es produirà en el segon semestre de l'any. Volem llançar el missatge que hem superat una situació de dificultat "





El BNEW ho fem en aliançaha dit Navarro: "no ho fem sols i en aquesta edició volem reproduir aquest ambient d'optimisme i energia positiva que es va produir el 2020. Volem que la gent sàpiga que això és una cosa més que un esdeveniment econòmic. A nivell emocional volem transmetre que som capaços de vèncer les dificultats imaginant un futur que serà millor ".





Blanca Sorigué: "El BNEW ha vingut per quedar-se, hem demostrat que es pot créixer en pandèmia"







La directora general CZFB), Blanca Sorigué, a la roda de premsa / @Catalunyapress











En paraules de la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, "durant la primera edició en pandèmia vam demostrar que es pot créixer sempre que estigui present en l'ADN la innovació".





Sorigué ha desgranat les diverses novetats amb què comptarà aquesta segona edició del BNEW entre elles "passarem d'abordar 5 sectors a arribar a 10. Ampliarem els espais on se celebren els diferents actes per la ciutat de Barcelona. Així Barcelona s'impregnarà de l'ànima del BNEW i el BNEW s'impregnarà de Barcelona. Passarem de tenir 400 speakers a 600, dels quals la meitat seran homes i la meitat dones i la Plataforma tecnològica millorarà la seva experiència a el client i estarà adaptada a tota la ciutadania. A més tornaran a estar molt presents tots els objectius de desenvolupament sostenible 2030 ".





Blanca Sorigué ha anunciat a més que "les terrasses dels hotels de centre de Barcelona cobraran un gran protagonisme en la presentació dels nous productes i serveis i també es repertirán les experiències al voltant de la cultura, la gastronomia i el disseny que ofereix la ciutat comtal en un esdeveniment que és sostenible econòmicament gràcies al seu format híbrid ".





S'augmentaran els premis a les start ups de 5 a 10, "premiarem les millors innovacions que es presenten en la BNEW" ha afirmat Sorigué.





