Investigadors descobreixen una alternativa factible al trasplantament de fetge

@EP





Les persones que esperen un trasplantament de fetge són moltes més que els donants. A Espanya, sense anar més lluny, els trasplantaments de fetge són els més demandats després dels de ronyó. En 2018 es van realitzar un total de 1230.





Normalment, els òrgans que s'usen per a trasplantaments s'obtenen de persones ja mortes. El fetge, però, pot donar-se també en vida: s'extreu quirúrgicament un tros que se li col·loca al malalt perquè el seu cos el regeneri i creixi en qüestió de setmanes.





Malgrat aquesta possibilitat, molts pacients estan en llista d'espera per rebre un fetge d'una persona morta. Però com la demanda és superior al nombre d'òrgans per donar, alguns malalts acaben morint abans de rebre'n un.





Per aquesta raó un grup d'investigadors ha treballat fins a trobar una alternativa viable al trasplantament hepàtic, malgrat que hagi de passar temps fins que es pugui posar en pràctica.





Aquests experts han descobert que el trasplantament de cèl·lules hepàtiques funcionals pot servir per substituir la funció hepàtica que ha quedat malmesa per la malaltia del pacient. Així ho han comunicat en la reunió anual de la Societat Americana de Patologia Investigativa durant la reunió de Biologia Experimental de 2021.





En el treball que han presentat explicaven també que el fet que unes poques cèl·lules puguin ser suficients per a curar una persona permetria salvar més vides: d'un mateix òrgan podrien beneficiar-se diversos malalts.





No obstant això, els investigadors també han descobert que no totes les cèl·lules hepàtiques són igual d'útils. Quan aquestes cèl·lules provenen d'un òrgan adult els efectes no duren massa. Sí que ho fan, en canvi, quan parlem de cèl·lules hepàtiques fetals.





Així ho han demostrat els assaigs clínics realitzats amb animals. Quan les cèl·lules són extretes de fetges fetals són capaces de multiplicar-se i ser beneficioses per al malalt durant llargs períodes de temps. El problema és que aquestes cèl·lules no són tan fàcils d'obtenir per al seu ús clínic com ho són les cèl·lules hepàtiques adultes.





Per aquesta raó, tal com ha explicat l'investigador Anders Ohman, el següent pas en l'estudi serà caracteritzar els mecanismes pels quals les cèl·lules hepàtiques fetals, també anomenades hepatòcits, són capaces de repoblar un fetge adult danyat. Quan ho descobreixin podran desenvolupar noves condicions de cultiu que permetin el trasplantament hepàtic.