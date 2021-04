Denuncien que Espanya nega la vacunació a persones sense targeta sanitària

@EP





Al voltant de 40 associacions de la societat civil, d'entre les que formen part Amnistia Internacional, el Col·lectiu d'Afectats per l'INSS i REDER com a representants, denuncien que Espanya nega la vacunació a persones vulnerables que no disposen de targeta sanitària.





En una carta que han enviat aquest dijous a la ministra de Sanitat, Carolina Darias, reclamen que s'asseguri que totes les persones que viuen en territori espanyol disposaran de la seva vacuna. També les que no tenen una targeta sanitària com ara les persones immigrants sense papers que s'ocupen de cuidar de gent gran, les persones sense llar o els majors reagrupats legalment per familiars que resideixen a Espanya.





En aquesta línia han volgut recordar-li a Darias que des de l'OMS afirmen que s'han de "prendre mesures proactives per garantir la igualtat d'accés a totes les persones que reuneixin els requisits per formar part d'un grup prioritari, especialment les poblacions socialment desfavorides".





Per aquesta raó les organitzacions demandants demanen també que el Ministeri de Sanitat aprovi de manera urgent l'avantprojecte de llei que asseguri la universalitat en l'accés al Sistema Nacional de Salut sense cap discriminació.