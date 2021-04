L’Ajuntament de Badalona recupera el domini públic del camí de Can Mas

L’Ajuntament de Badalona ha recuperat el domini públic del camí de Can Mas un cop el Ple Municipal aprovés el passat dimarts per unanimitat l’acord per recuperar aquesta via. La resolució aprovada ordena a la propietat de la finca Can Mas a retirar totes les tanques que impedeixen el pas i tots els obstacles que dificulten l’accés en un termini màxim de cinc dies. A més, s’adverteix als propietaris que es procedirà a l’execució forçosa de l’ordre de cessació per recuperar la possessió pública del camí mitjançant les sancions corresponents, multes coercitives i en el seu cas, l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament. També es demana a l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona que, un cop retirades les tanques que impedeixen l’accés, es colloquin en el camí les tanques de cadenes homologades del Parc per impedir l’accés de vehicles.





Can Mas - Ajuntament de Badalona





El camí de Can Mas està situat a la Serralada de Marina, passa a través de la finca de Can Mas, al barri de Canyet, i comunica el Camí de Sant Jeroni de la Murtra amb el Camí de la Carrerada, passant pel Torrent de Can Mas. El camí havia tingut ús públic des de fa més de 50 anys, fins que es va tallar el passat mes de desembre sense permís municipal. Concretament, en aquella data, la propietat de la finca, que disposa d’un pla de gestió forestal aprovat per la Generalitat de Catalunya, va barrar el pas per la via collocant unes tanques basant-se en la perillositat de les tasques de tala d’arbres.





Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament va seguir el procés legal pertinent i va obrir un expedient a la propietat de la finca que l’obligava a restituir la situació original del camí que havien barrat amb tanques i que preveia possibles sancions si no es complia. Parallelament es va començar a treballar per incoar un altre expedient per tal de recuperar el domini públic de la via, que és el que finalment s’ha aprovat aquest dimarts en el ple, ja que és qui té la competència per tirar endavant aquest tipus de casos.





Per elaborar l’expedient per recuperar el domini públic de la via, l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament va recollir la documentació i informació necessària per portar-lo al Ple municipal. En aquest procés, es va demanar la collaboració d’entitats com la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona (FAVB), el Centre d’Excursionistes de Badalona o el consorci del Parc de la Serralada de Marina, perquè contribuïssin a complementar l’expedient.





El 3r tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Badalona, Daniel Gràcia, ha explicat que “és una gran noticia pers als usuaris de la Serralada de Marina que el camí de Can Mas torni a estar obert, ja que que el fet que estigués barrat amb tanques suposava una limitació pel gaudi dels veïns i impedia la connexió de la zona urbana amb els espais naturals que tenim a la nostra ciutat”.