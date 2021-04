L'antiavalots jutjat per agredir un periodista nega ser l'agent que surt als vídeos

@EP





L'antiavalots dels Mossos d'Esquadra jutjat des d'aquest dijous per presumptes lesions al periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez durant el desallotjament del 'Banc Expropiat' ha negat davant del tribunal ser l'agent que apareix en els vídeos de la causa.





Fonts jurídiques han explicat a Europa Press que el mosso ha sostingut que els vídeos corresponen a dos moments diferents: segons ell, les imatges en què se'l veu d'esquena --amb el número d'identificació visible-- no són de el mateix moment que en què es veu l'agressió --el agent apareix de cara i diu que no és ell--.





El judici a la secció 10 de l'Audiència de Barcelona continuarà el divendres amb les proves pericials, que avaluaran les lesions físiques del periodista, i la composició i autenticitat dels vídeos que s'han fet servir per a la investigació.





Aquest dijous també ha declarat el denunciant i els testimonis dels fets: per part de la defensa, altres agents de Mossos; i per part de l'acusació, altres periodistes que cobrien la protesta.





El Centre per la Defensa dels Drets Humans - Iridia representa el periodista com a acusació particular i també exerceix l'acusació popular, i demana una condemna de cinc anys de presó per lesions a l'colpejar amb la porra "amb plena consciència que es tractava d'un periodista i per evitar que seguís exercint la seva feina ".





Per la seva banda, la Fiscalia reclama una condemna de dos anys i nou mesos de presó a més de que el policia indemnitzi amb 4.200 euros al periodista.