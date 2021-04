Terrassa farà aquest divendres un cribratge i administrarà vacunes al barri de Can Parellada

El Departament de Salut durà a terme divendres 30 d’abril un cribratge poblacional al barri de Can Parellada, arran de la detecció de brots de casos de COVID-19 en aquesta zona de Terrassa. A les proves hi són cridats els veïns i veïnes dels blocs de pisos dels carrers d’Amèrica i d’Europa, menors de 75 anys asimptomàtics, que no hagin passat la COVID-19 i que no hagin completat la pauta de vacunació. L’objectiu de l’actuació és detectar casos asimptomàtics per poder fer-ne l’aïllament i tallar la cadena de transmissió.





Test PCR @ep





El punt de cribratge s’instal·larà al Pavelló Poliesportiu (al carrer d’Amèrica, 9-15), de 9 h a 19 h. La tècnica utilitzada serà la prova PCR d’automostra nasal.





Les entitats veïnals del barri i el Centre d’Atenció Primària (CAP) Antoni Creus faran una crida porta a porta per aconseguir la màxima participació, a més de la difusió que l’Ajuntament de Terrassa farà a través dels seus canals de comunicació institucionals. Estan cridades a participar-hi unes 1.300 persones.





Aprofitant el mateix dispositiu, el Departament de Salut vacunarà les persones d’entre 60 i 69 anys que resideixin als blocs de pisos dels carrers d’Amèrica i Europa que participin en el cribratge. Segons l’estratègia de vacunació a Catalunya, les persones de 60 a 69 anys poden vacunar-se, amb cita prèvia, en els punts de vacunació establerts –a Terrassa, al carrer del Castell i al Centre Cívic Montserrat Roig-. Amb aquesta acció es pretén acostar la vacuna als destinataris i incrementar els percentatges de cobertura en aquesta franja d’edat.





El cribratge poblacional a Can Parellada compta amb la col·laboració de l’Ajuntament i les entitats del barri, l’Institut Català de la Salut, el Servei de Vigilància Epidemiològica de l’Agència de Salut Pública i el Banc de Sang i Teixits.





Els resultats del cribratge es publicaran a La Meva Salut a les 48 hores següents de la seva recollida. Des del Centre d’Atenció Primària es posaran en contacte amb les persones que tinguin un resultat positiu. Cal recordar que un resultat negatiu de qualsevol test per a la detecció de la COVID-19 no eximeix de continuar respectant totes les mesures de protecció i prevenció envers la malaltia, especialment portar mascareta, rentar-se bé les mans, mantenir la distància de seguretat i ventilar sovint els espais tancats.