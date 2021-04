Un alumne apunyala al coll a una professora a Girona

Un estudiant de 15 anys de l'institut Vidreres (Selva) a Girona, ha apunyalat a una professora del centre aquest dijous. L'adolescent, que es trobava dins d'una aula, li ha clavat un ganivet al coll a la mestra davant de la resta de companys.





Afortunadament, la professora no ha patit ferides greus, però l'han traslladat d'igual manera a l'Hospital Trueta per curar-li la ferida.





L'alumne acabava de ser expulsat durant cinc dies del centre per mal comportament, segons ha assenyalat el Departament d'Educació. No obstant això els dies d'expulsió no havien de ser correlatius, de manera que aquesta setmana només havia de quedar-se a casa de dilluns a dimecres.





A la una del migdia d'aquest dijous, dia en què podia tornar a classe, ha decidit agredir la professora. Els Mossos d'Esquadra han detingut el menor després dels fets. Ara seran ells qui investiguin per aclarir els fets.