Versus Teatre: "L'esquerda, entre animals salvatges", un thriller inquietant

Pablo-Ignacio de Dalmases





La Simone és una companyia que es defineix pel propòsit de conrear un teatre preocupat per l'anàlisi de la condició humana i les relacions personals. I a aquest criteri respon fidelíssimament "L'esquerda, entre animals salvatges", la comèdia dramàtica que, dirigida Concha Milla, presenten al Versus Teatre.





Gràcia Morales i Juan Alberto Salvatierra han escrit un text amb arquitectura dramàtica francament nova. Vegem, la trama argumental és aparentment molt senzilla: tres amics urbanites es desplacen fora de la ciutat per passar el cap de setmana en una casa rural per tal de desconnectar de les seves obligacions laborals i preocupacions diàries i gaudir de la natura, la lectura i la convivència en un ambient aparentment idíl·lic.





Volen els autors que el to despreocupat i amistós es torci ràpidament i l'acció es compliqui desapercebuda, però inevitablement. El punt de partida pot ser la desaparició del llibre la lectura del qual desitjava finalitzar en aquest cap de setmana un dels amics o la por, aparentment banal, que, a mesura que es vagi fent fosc, puguin aparèixer animals salvatges que inquietin la tranquil·litat dels residents . El ventall de situacions es desplega gradualment en una sèrie de circumstàncies imprevistes que poden anar des d'una ensopegada, una caiguda o el maneig imprudent d'una arma, però que són capaços d'arribar a crear situacions límit. El més interessant del text de Morales i Salvatierra és la utilització d'un itinerari argumental que ofereix sortides diferents i fins contradictòries en cadascuna de les situacions, de tal manera que les coses poden ser d'una o altra forma, provocant un efecte desconcertant.





Si tot això no fos sinó una eina capritxosa de l'arquitectura escènica, "L'esquerda, entre animals salvatges" quedaria com un mer joc banal. Però els autors pretenen anar més enllà i tracten de provocar en l'espectador el dubte de fins a quin punt situacions suposadament mancades de complicitat poden donar lloc a l'emergència d'aspectes que bateguen ocults al fons de l'ànima dels individus, a l'extrem de transformar a éssers humans en alguna cosa semblant als animals salvatges. Els autors ho resumeixen dient que "« L'esquerda, entre animals salvatges »és un thriller teatral construït de salts temporals que convida a una reflexió al límit sobre la crueltat i l'afany de supervivència que defineixen el comportament de la societat actual. De tots nosaltres. Fàcil és, per tant, inferir, que es tracta d'una comèdia dramàtica que, resultant molt amena, porta implícit un discurs d'indiscutible entitat.





A destacar la interpretació de Cristina Serrano, Rafa Delacroix i Javier López -per cert, amb quina naturalitat cauen sobre el terra! - i la luminotècnia de Quim Algora, un element fonamental en l'ambientació d'aquesta obra inquietant.