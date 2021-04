Banc Sabadell ven per 59 milions el seu capital social de renting a ALD Automotive

@EP





Banc Sabadell ha acordat la venda del 100% del capital social de Bansabadell Renting a ALD Automotive per 59 milions d'euros, segons ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





La venda de Bansabadell Renting, filial de renting de vehicles del Sabadell a Espanya, amb una flota de 20.000 vehicles, contribuirà previsiblement amb 10 punts bàsics a la ràtio CET1 'fully loaded' del banc.





L'operació haurà de ser aprovada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i està previst que es tanqui en l'últim trimestre de 2021.





L'adquisició inclou la signatura d'una aliança estratègica a llarg termini per la qual el banc posarà a disposició dels seus clients pimes i particulars a Espanya una solució de renting de servei integral gestionada per ALD.





Segons ha informat el Sabadell, això permetrà al banc "reforçar la proposta de valor als seus clients en matèria de solucions de mobilitat, amb una major i més innovadora gamma de productes d'autorenting".





"Estem molt satisfets d'aquesta aliança estratègica amb ALD. Això permetrà a Bansabadell Renting ampliar la seva escala i eficiència i donar un salt qualitatiu en el servei als nostres clients, combinant l'àmplia cobertura geogràfica de la xarxa comercial de Sabadell amb l'experiència d'ALD, líder al mercat", ha destacat el conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno.





Per la seva banda, ALD Automotive ha comunicat que l'operació forma part de l'estratègia de creixement de la companyia i és "una mostra més de l'aposta d'ALD per les adquisicions de valor afegit".





Així mateix, ALD espera que la compra reforci la seva oferta a Espanya i el posicioni com a la segona companyia més important del mercat, al mateix temps que amplia l'abast comercial de les seves solucions. ALD gestiona actualment a Espanya una flota de 120.000 vehicles, amb contractes amb grans corporacions, pimes i particulars.





"Aquesta operació ha estat possible gràcies al nostre posicionament al sector del renting de vehicles de servei complet i esperem que la col·laboració amb Banc Sabadell sigui un èxit. Aquesta adquisició consolidarà encara més la nostra posició número 1 a Europa i contribuirà al nostre pla de desenvolupament estratègic, Move 2025, que té com a objectiu enfortir el nostre avantatge competitiu per aconseguir els 2,3 milions de contractes totals per l'any 2025", ha afirmat el conseller delegat d'ALD, Tim Albertsen.