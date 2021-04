El desnonament del Gimnàs Social Sant Pau de Barcelona se suspèn de manera indefinida

@EP





El Jutjat de Primera Instància número 5 de Barcelona ha acordat suspendre indefinidament el desnonament del Gimnàs Social Sant Pau, al barri de Raval, després que l'Ajuntament hagi sol·licitat aquest dijous ajornar-lo per seguir negociant amb el propietari la compra del local.





Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, la magistrada ha acordat deixar sense efecte el llançament previst per a aquest divendres "sense fixar, de moment, nova data".





El desnonament estava en l'aire després que l'Ajuntament de Barcelona presentés una oferta de compra de 9,5 milions d'euros al propietari de el local --i que ha ascendit a 9,7 milions--, que està a l'espera de resposta mentre les negociacions continuen obertes.





"TENÍEM AQUESTA ESPERANÇA"



El director de la cooperativa, Ernest Morera, ha celebrat en declaracions a Europa Press la suspensió del desnonament i que dilluns puguin obrir per seguir oferint als usuaris els seus serveis: "Teníem aquesta esperança".





"És una bona notícia perquè, a part, comporta un acord més pròxim", ha dit, ja que considera que l'Ajuntament ha demanat l'ajornament en vista de seguir negociant i creu que demanar-ho és també un acte de negociació.





"Entenem que aquesta suspensió no té sentit demanar-la si no és per arribar a un acord en els pròxims dies. No es pot anar demanant ajornaments sense arribar a acords", ha assenyalat Morera.





Tot i la suspensió del desnonament, el Gimnàs Social Sant Pau manté la convocatòria de divendres a les 7.00 hores per posar-se a disposició dels veïns que estan pendents de desnonaments a Ciutat Vella i Poble Sec.





NEGOCIACIONS AMB LA PROPIETAT



La tinenta d'alcalde de Drets Socials, Laura Pérez, i el regidor de Presidència, Jordi Martí, --que és qui encapçala les negociacions amb la propietat-- han comparegut hores abans de conèixer-se la decisió del jutjat per anunciar la seva petició de suspendre'l.





En roda de premsa, han confiat que es donaven les condicions perquè el jutge acceptés la seva petició a l'estar obertes les negociacions amb la propietat: "Pensem que es donen les condicions perquè les negociacions estan obertes i perquè creiem que tenim una proposta que reuneix les condicions per trobar una solució bona per a totes les parts", ha dit Pérez.





Per la seva banda, Martí ha informat que l'oferta de l'Ajuntament per comprar la finca ha pujat a 9,7 milions d'euros a l'incorporar a la taxació certes despeses que no s'havien tingut en compte inicialment, i ha assegurat que mantenien "converses pràcticament permanents "amb els propietaris.