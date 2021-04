Sindicats educatius protesten a Barcelona en contra de les retallades

@EP





Unes 200 persones segons la Guàrdia Urbana s'han concentrat aquest dijous a la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona, convocades per sindicats educatius, per demanar la "reversió de les retallades".





La manifestació ha estat convocada pels sindicats Ustec · Stes, CCOO Educació, Intersindical-CSC, Aspepc · Sps, UGT, CGT i USOC.





La portaveu d'Ustec · Stes, Iolanda Segura, ha assegurat a Europa Press que "sembla que hi ha poca voluntat política per fer la reversió" de les retallades empreses per la Generalitat fa una dècada, i ha reclamat la reducció de les ràtios d'alumne per aula i un augment de personal en els centres.





Segura ha opinat que aquest curs, marcat per la pandèmia de Covid-19, ha estat "de supervivència" i que s'està saldant sense aplicar les mesures que considera necessàries, ni pel que fa a ràtios i plantilles com pel que fa a les mesures de protecció enfront dels contagis.





La portaveu sindical ha demanat a

l futur conseller d'Educació de la Generalitat que mostri "voluntat de negociar" ja que ara, ha dit, es menysprea la part social negant-li el diàleg.





La portaveu de la coordinadora d'Educació Pública de CCOO Educació, Almudena González, ha afirmat a Europa Press que el pròxim curs el sistema educatiu "no pot continuar amb les mateixes condicions".





Ha demanat millores en les condicions laborals i una reducció estructural de les ràtios --que mantingui la disminució dels grups per efecte de la pandèmia i garanteixi "treballar de la millor manera possible i atendre la diversitat i la inclusió" -.





A més, ha reclamat la retirada del decret de plantilles, que està tenint "conseqüències nefastes" en el manteniment de llocs de treball i converteix en arbitrari --en la seva opinió-- l'accés a l'ocupació a través d'una entrevista.