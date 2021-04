Ana Obregón defensa a Alessandro Lequio: "Mai m'ha maltractat, és el meu major suport"

@ana_obregon_oficial





Recentment Antonia Dell'Atte acusava Alessandro Lequio de suposats maltractaments. Ana Obregón ha volgut sortir ara en defensa del que va ser la seva parella i és pare del seu fill, negant haver patit cap tipus de violència per part de l'italià.





Primer de tot va compartir a través de les històries i d'una publicació d'Instagram una fotografia en la qual apareix ella al costat de l'Alessandro Lequio i el fill que van tenir en comú i va morir l'any passat, Álex Lequio. La imatge va acompanyada d'un text que diu així: "Espero que no arribin al cel les mentides i la crueltat amb la qual estan tractant al pare del meu fill i les mentides sobre la nostra relació. Alessandro MAI m'ha maltractat ".





A més, també ha volgut mostrar rebuig cap a aquestes acusacions perquè considera que és un tema massa seriós com per dir mentides sobre ell. "Anem a prendre'ns el maltractament seriosament perquè és el més greu que passa en aquesta societat. Mai he portat guardaespatlles per protegir-me d'ell perquè ell és el meu major suport", seguia l'actriu.





D'altra banda, ha compartit l'informe de la Policia Científica, en el qual es diu que Antonia Dell'Atte ha exhibit documents manipulats en la seva demanda. I li ha demanat a la dona que "respecti a uns pares que estan de dol pel seu fill i que necessiten calma".