75.000 autònoms catalans rebran ajudes per la pandèmia aquest divendres

La delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha destacat la tasca que ha dut a terme el Govern des de l'inici de la pandèmia per ajudar els sectors més afectats i "perquè ningú es quedi enrere".





En total, la Seguretat Social abonarà aquest divendres una nòmina estimada de 426.740.000 a més de 450.000 autònoms als quals els ha estat reconeguda alguna de les prestacions posades en marxa per pal·liar la situació d'aquest col·lectiu.





Des de març de 2020, s'han abonat prestacions destinades a aquest col·lectiu per un valor de 6.395 milions, i el Govern ha destacat que les ajudes s'han anat adaptant a la marxa de la pandèmia gràcies als "successius acords amb les associacions d'autònoms ".





Aquesta nòmina inclou la prestació per a aquells autònoms que s'han vist obligats a suspendre la seva activitat de forma temporal per la pandèmia; la prestació compatible amb l'activitat; la prestació extraordinària per baixos ingressos i els ajuts per a autònoms de temporada.