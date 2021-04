El Barça deixa escapar tres punts d'or davant el Granada

La Lliga.





El FC Barcelona s'anirà a dormir aquesta nit amb la sensació d'haver deixat escapar tres punts d'or davant el Granada al Camp Nou. Han començat bé, tenien la victòria i amb això la possibilitat de col·locar-se líders en la classificació. Però han perdut l'oportunitat al deixar que el conjunt andalús donés la volta al marcador i es portés per 1-2 el partit.





Els homes de Koeman han estat els que han dominat la primera meitat del partit i els que han gaudit de més oportunitats de gol. No han permès al conjunt nassarita crear perill a la porteria de Ter Stegen, de manera que han gaudit de 45 còmodes minuts sobre el terreny de joc.





Amb el partit controlat, un Busquets espectacular i la resta de l'equip també funcionat, ha arribat el primer gol. Ha estat Messi al minut 23 qui ha anotat el gol que ha avançat els blaugranes en el marcador després de controlar una pilota que li ha enviat Griezmann. Aquest ha regatejat al contrari i li ha deixat la pilota a l'argentí, que ha creuat la pilota al pal esquerre amb la cama esquerra.





EL BARÇA PERD EL CONTROL





La segona part de la trobada ha començat amb el Barça pressionant, buscant el segon gol. Sergi Roberto ha pogut marcar després d'una gran centrada de De Jong i tot semblava indicar que el gol que assegurés la victòria arribaria més aviat que tard. Però no ho han aconseguit, sinó que ha estat el Granada qui ha anotat el gol de l'empat.





Ja ho havia intentat prèviament el conjunt andalús després d'una jugada iniciada per Soldado, en què ha intervingut Piqué per salvar la porteria blaugrana. Però no han perdonat en la següent ocasió i han aprofitat un error de Mingueza, que no ha controlat bé una pilota i se l'ha deixat a Machís perquè la fes entrar a la porteria culer.





Aquest gol ha descol·locat a un Barcelona que a més s'ha quedat sense entrenador. L'àrbitre ha amonestat Koeman amb targeta vermella després d'una conversa amb ell sobre el gol, així que el tècnic holandès no ha pogut continuar dirigint el partit.





Amb tot això, els culers ho han seguit intentant a la desesperada, amb canvis i amb un Piqué que ha deixat la seva posició de central per pujar a l'àrea contrària i intentar ajudar ofensivament al seu equip. Però això ha portat al Granada a trobar més espais i a donar-li la volta al marcador amb un segon gol. Adrián Marín ha centrat la pilota des de l'esquerra i Jorge Molina l'ha definit, sol davant de la porteria blaugrana. 1-2 al marcador.





Així, el FC Barcelona ha deixat escapar tres punts valuosíssims que li feien dependre només d'ells mateixos en les cinc jornades restants. Com bé va dir Koeman, finalment el campionat se l'endurà qui menys falli d'entre els quatre equips de dalt: Atlètic de Madrid, Reial Madrid, FC Barcelona i Sevilla.







FITXA TÈCNICA:







Alineació FC Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Umtiti; Sergi Roberto, De Jong, Busquets, Ilaix, Jordi Alba; Messi i Griezmann.





Alineació Granada: Aaron; Víctor Díaz, Nehuén, Germán, Quini; Machis, Eteki, Herrera, Foulquier; Soldat i Luis Suárez.





Àrbitre: Pablo González Fuertes, de l'escola asturià.









Gols: min 23, 1-0, Messi. Min 63, 1-1, Machis. Min 79, 1-2, Jorge Molina