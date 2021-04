Mor un home en un incendi en un habitatge de l'Hospitalet de Llobregat

Un home ha mort aquest dijous a la tarda en un incendi en un habitatge de l'Hospitalet de Llobregat, en què també ha resultat ferit un agent de la policia local del municipi mentre manipulava una porta de la casa.





A resultes d'inhalació de fum, una veïna de 86 anys, resident d'una de les vivendes de la planta baixa, ha estat evacuada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en estat menys greu a l'Hospital de Bellvitge, han informat els Bombers en un comunicat.





SEM @ep





L'incendi, de què s'estan investigant les causes, s'ha declarat abans de les 18.30 hores al número 19 del carrer de Sant Antoni, fins on s'han desplaçat 8 dotacions dels Bombers, 5 del SEM; 3 patrulles dels Mossos i efectius de la Policia Local.





Les flames, d'un foc "molt desenvolupat" quan han arribat els efectius dels Bombers, afectava un dels 4 estudis allotjats a la primera planta de l'edifici, que ha quedat molt afectat segons ha informat el cos.





La resta dels habitatges de l'immoble no han patit danys però unes bigues de fusta podrien haver resultat compromeses per l'acció del foc, per la qual cosa s'ha donat avís als serveis municipals d'arquitectura.